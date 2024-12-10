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娛樂

【開箱】《魔海奇緣2》電影公司和動畫技師的樂與怒

【明報專訊】迪士尼動畫《魔海奇緣》2016年全球票房收逾6.4億美元（約50億港元），續集《魔海奇緣2》（Moana 2）原本打算直接在串流平台上架，行政總裁艾格（Bob Iger）看罷試片即改變初衷，要求重新修訂為可在戲院放映的版本，事實證明決定正確，電影選在美國感恩節長假期上畫，首周末5日票房大收2.25億美元（約17.55億港元），刷新開畫紀錄；電影叫座之餘，爛番茄網站綜合195篇影評文章，雖然此片得分只有62%，但觀眾好感度卻達87%，相信第3集開拍在望。

張繼聰女兒配音佳

英語版仍然由《狂野時速》狄維莊遜（Dwayne Johnson）與《無敵破壞王2：打爆互聯網》奧莉伊卡華路（Auli'i Cravalho）聲演男女主角茂宜和慕安娜，廣東話配音則由張繼聰及新拍檔、女團Lolly Talk成員Sinnie負責，最大驚喜卻是張繼聰女兒張靖（Kakaball）聲演慕安娜妹妹茜美雅，聲線可愛但不做作，可謂盡得其父真傳。

新片故事發生在上集結局3年後，講述慕安娜再度收到先祖的召喚，聯同半人半神茂宜、寵物豬包、公雞喜喜，以及族人基利、樂淘和莫尼一起向着遠海進發，勇闖神秘海域，展開前所未有的海洋大冒險。慕安娜由「領航者」升格為至高領袖「頭舵」，肩負帶領島國蒙圖努爾聯繫其他失散族人的使命，最初她對此重任感到戰戰兢兢，幸獲父母阿圖族長及仙娜打氣，加上已故德蘭嫲嫲作為最強精神支柱，令她挺起胸膛，踏上偉大航道。

歌曲無助推動劇情

根據先祖指示，慕安娜等人必須在茫茫大海中找到消失多年的蒙圖費都島，原來此神秘島嶼遭受「風暴之神」拿老詛咒，從此隱藏在雷電交加中，尋常族人難以接近，更遑論登島破除咒語，慕安娜遇上危難之際，幸得半人半神茂宜再次出手相助，上集登場的椰殼海盜團亦驚喜回歸，且戲份變得更重要，搶去主角不少風頭。

《魔海奇緣2》片長約100分鐘，為了照顧年幼觀眾需要，劇情採取單線發展，力求簡單直接，卻因枝節欠奉，故事難免單薄，內容平鋪直敘，拖慢全片節奏，例如慕安娜出發前諸多考慮的心理描寫尤其冗長，就算加插歌舞場面，仍難以令人振奮。事實上，本片主題曲《Beyond》和插曲《Can I Get A Chee Hoo?》、《Finding The Way》等旋律並不算搶耳，亦不覺對推動劇情有太大幫助。

AI外判雙重夾擊

在片尾彩蛋片段中，「風暴之神」拿老終於露出廬山真面目，他對於慕安娜破解其詛咒極為憤怒，誓言報復，情况就似超級英雄片《毒魔：終極一舞》安迪瑟克斯（Andy Serkis）飾演奸角努爾一樣，全片只聞其聲不見其貌，最後登場明顯為開拍下集埋下伏筆，加上今集大賣，截稿前全球累計票房已突破6億美元（約46.8億港元）大關，迪士尼豈會放棄這隻大金蛋？

不過，有人快樂有人愁，說的是美國電影業界對於人工智能（AI）的普及應用表示憂慮，今年初對300名荷李活高層進行調查，推算未來3年將有超過20萬個職位因此消失，當中包括動畫從業員；更要命的是，電影公司為了節省成本，紛紛把動畫製作外判到美國境外公司，《魔海奇緣2》正是迪士尼首部交由溫哥華工作室製作的動畫電影，由籌備到製作時間亦比上集所需5年為短。面對飯碗不保，誰能笑得開懷？

上映日期：12月5日

相關字詞﹕張繼聰 奧莉伊卡華路 魔海奇緣2 開箱

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