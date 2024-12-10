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娛樂

《阿諾拉》美琪麥迪遜膺LAFCA影后

【明報專訊】第50屆洛杉磯影評人協會（LAFCA）前日派發成績表，按照慣例每個獎項分設冠亞軍，辛貝克（Sean Baker）自編自導《阿諾拉》成為今屆大贏家，獲頒最佳電影之餘，兼奪最佳導演及劇本第2名，戲中飾演妓女的美琪麥迪遜（Mikey Madison）跟《Hard Truths》瑪麗安尚百迪斯（Marianne Jean-Baptiste）並列最佳主角，《阿》片俄羅斯男星Yura Borisov亦與《A Real Pain》基倫高堅（Kieran Culkin）共享最佳配角。講述3名不同年紀及性格印度女性在醫院工作的《乘著光的幻想》（All We Imagine as Light），繼葛咸獎後再獲LAFCA頒發最佳非英語電影，至於最佳動畫則是《貓貓的奇幻漂流》（Flow）。

另一方面，第27屆英國獨立電影獎（BIFA）前日在倫敦舉行頒獎禮，《阿諾拉》獲頒最佳國際獨立電影，大贏家是米高法斯賓達（Michael Fassbender）參演音樂電影《Kneecap》，橫掃最佳英國獨立電影、首部劇本、剪接及配樂等7個獎項，此片代表愛爾蘭報名角逐奧斯卡最佳國際電影，講述鬱鬱不得志的貝爾法斯特教師，認識兩名愛爾蘭男孩後一同組織饒舌樂隊，掀起一場保衛愛爾蘭母語的音樂革命。

相關字詞﹕Yura Borisov 基倫高堅 瑪麗安尚百迪斯 米高法斯賓達 英國獨立電影獎 洛杉磯影評人協會 美琪麥迪遜 阿諾拉

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