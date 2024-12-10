《魔法壞女巫》金球獎提名遜《毒王女人夢》

《毒王女人夢》將會跟《魔法壞女巫》、《阿諾拉》、《挑戰者》、《完美物質》及《A Real Pain》爭奪音樂及喜劇類最佳電影，《毒》片跨性別演員卡娜加斯康（Karla Sofia Gascon）亦與《魔法壞女巫》辛菲亞艾利和（Cynthia Erivo）、《阿諾拉》美琪麥迪遜（Mikey Madison）、《完美物質》狄美摩亞（Demi Moore）、《挑戰者》辛蒂雅（Zendaya）及《Nightbitch》愛美雅當絲（Amy Adams）角逐音樂及喜劇類最佳女主角；《毒》片的莎蓮娜高美斯（Selena Gomez）和素兒莎丹娜（Zoe Saldana）同時入圍最佳女配角。

今屆威尼斯影展最佳導演畢迪高比（Brady Corbet）執導、《鋼琴戰曲》金像影帝艾恩布迪（Adrien Brody）扮演猶太裔建築師的《The Brutalist》獲得7項提名，他跟《教宗選戰》賴夫費恩斯（Ralph Fiennes）、《A Complete Unknown》添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）、《Queer》丹尼爾基克（Daniel Craig）、《飛黃騰達》沙巴遜史丹（Sebastian Stan）及《監獄之歌》（Sing Sing，暫譯）高文杜明高（Colman Domingo）一同入圍戲劇類電影最佳男主角。

至於角逐戲劇類最佳女主角的是《Babygirl》妮歌潔曼（Nicole Kidman）、《Maria》安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）、《The Room Next Door》狄達絲雲頓（Tilda Swinton）、《The Last Showgirl》彭美拉安德遜（Pamela Anderson）、《Lee》琦溫絲莉（Kate Winslet）及《I'm Still Here》Fernanda Torres。

《阿諾拉》和《完美物質》各得5項提名，至於賽前被視為大熱門的歌舞片《魔法壞女巫》，最終只獲提名音樂及喜劇類最佳電影、女主角（辛菲亞艾利和）、女配角（亞莉安娜）及票房成就合共4獎。