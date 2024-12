《魔法壞女巫》金球獎提名遜《毒王女人夢》

《毒王女人夢》將會跟《魔法壞女巫》、《阿諾拉》、《挑戰者》、《完美物質》及《A Real Pain》爭奪音樂及喜劇類最佳電影,《毒》片跨性別演員卡娜加斯康(Karla Sofia Gascon)亦與《魔法壞女巫》辛菲亞艾利和(Cynthia Erivo)、《阿諾拉》美琪麥迪遜(Mikey Madison)、《完美物質》狄美摩亞(Demi Moore)、《挑戰者》辛蒂雅(Zendaya)及《Nightbitch》愛美雅當絲(Amy Adams)角逐音樂及喜劇類最佳女主角;《毒》片的莎蓮娜高美斯(Selena Gomez)和素兒莎丹娜(Zoe Saldana)同時入圍最佳女配角。

今屆威尼斯影展最佳導演畢迪高比(Brady Corbet)執導、《鋼琴戰曲》金像影帝艾恩布迪(Adrien Brody)扮演猶太裔建築師的《The Brutalist》獲得7項提名,他跟《教宗選戰》賴夫費恩斯(Ralph Fiennes)、《A Complete Unknown》添密菲沙洛米(Timothee Chalamet)、《Queer》丹尼爾基克(Daniel Craig)、《飛黃騰達》沙巴遜史丹(Sebastian Stan)及《監獄之歌》(Sing Sing,暫譯)高文杜明高(Colman Domingo)一同入圍戲劇類電影最佳男主角。

至於角逐戲劇類最佳女主角的是《Babygirl》妮歌潔曼(Nicole Kidman)、《Maria》安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)、《The Room Next Door》狄達絲雲頓(Tilda Swinton)、《The Last Showgirl》彭美拉安德遜(Pamela Anderson)、《Lee》琦溫絲莉(Kate Winslet)及《I'm Still Here》Fernanda Torres。

《阿諾拉》和《完美物質》各得5項提名,至於賽前被視為大熱門的歌舞片《魔法壞女巫》,最終只獲提名音樂及喜劇類最佳電影、女主角(辛菲亞艾利和)、女配角(亞莉安娜)及票房成就合共4獎。