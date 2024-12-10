《中年》換評判好平常 肥媽有心理準備隨時被飛

肥媽表示演唱會門票已售罄，跟黑妹一身飛債，要向朋友回購。她透露揀了30多首歌，未計講說話時間已3小時，日內要再刪減歌單，唱太長會被罰錢。黑妹稱是次演唱會跟上次距離7年之久，是七年之癢，笑言下次再開騷可能要拎拐杖上台。

肥媽身為無綫歌唱比賽節目《中年好聲音》系列常駐評審，問知不知道另一評審伍仲衡突然被「炒魷魚」？她稱日前回港才知道事件，自己不清楚，伍仲衡也沒有告訴她。有傳因伍仲衡「截無綫糊」簽了洪心怡被飛出《中年好聲音3》評審之列，肥媽不斷說沒有理由，「個女仔好犀利㗎？成個台同伍仲衡咁捧佢，𠵱家個女仔就好紅喇！」

會向伍仲衡了解

肥媽不覺得伍仲衡以後無法再亮相《中年好聲音》，「《中年好聲音》成日都換評判，好似𠵱家咁，因為愈來愈犀利，你諗下佢請嘅嘉賓都係由第二度嚟嘅劉美君，又或者第日嫌我畀分太鬆手換我都得，我哋冇簽合同，唔一定要做個節目，唔可以換嘅係參賽者同公司無綫」。伍仲衡「截無綫糊」被指無道義，肥媽說：「大家做呢行，點會咁唔識做人，我覺得佢唔係咁嘅人。」她還說一定會向伍仲衡本人了解求證。

娛樂組