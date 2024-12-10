明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《中年》換評判好平常 肥媽有心理準備隨時被飛

【明報專訊】肥媽（Maria Cordero）與李麗霞（黑妹）12月13及14日假伊館舉行《媽妹笑住唱演唱會2024 Part 2》，昨日二人跟嘉賓羅敏莊、黃劍文與沈宗賢等綵排。

肥媽表示演唱會門票已售罄，跟黑妹一身飛債，要向朋友回購。她透露揀了30多首歌，未計講說話時間已3小時，日內要再刪減歌單，唱太長會被罰錢。黑妹稱是次演唱會跟上次距離7年之久，是七年之癢，笑言下次再開騷可能要拎拐杖上台。

肥媽身為無綫歌唱比賽節目《中年好聲音》系列常駐評審，問知不知道另一評審伍仲衡突然被「炒魷魚」？她稱日前回港才知道事件，自己不清楚，伍仲衡也沒有告訴她。有傳因伍仲衡「截無綫糊」簽了洪心怡被飛出《中年好聲音3》評審之列，肥媽不斷說沒有理由，「個女仔好犀利㗎？成個台同伍仲衡咁捧佢，𠵱家個女仔就好紅喇！」

會向伍仲衡了解

肥媽不覺得伍仲衡以後無法再亮相《中年好聲音》，「《中年好聲音》成日都換評判，好似𠵱家咁，因為愈來愈犀利，你諗下佢請嘅嘉賓都係由第二度嚟嘅劉美君，又或者第日嫌我畀分太鬆手換我都得，我哋冇簽合同，唔一定要做個節目，唔可以換嘅係參賽者同公司無綫」。伍仲衡「截無綫糊」被指無道義，肥媽說：「大家做呢行，點會咁唔識做人，我覺得佢唔係咁嘅人。」她還說一定會向伍仲衡本人了解求證。

娛樂組

上 / 下一篇新聞