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娛樂

曾向無綫高層提合作無回覆 伍仲衡簽洪心怡無犯規

【明報專訊】音樂人伍仲衡簽《校園好聲音——唱響中國》冠軍洪心怡成旗下藝人，被指「截無綫糊」被踢出《中年好聲音3》評審席位。伍仲衡前晚網上直播，道出事件來龍去脈，提到7月獲《校園好聲音——唱響中國》主辦單位之邀任評審，比賽由三間大學合辦，包括香港中文大學與兩內地大學，無綫非主辨方，只負責製作，形式如向無綫買播映時間。

否認瞞無綫：我唔係白癡

伍仲衡在比賽中給洪心怡很好評價，更公開邀對方試音。後來除約洪心怡試音，還與他開Live唱了幾小時歌，當時好想為她度身訂做歌曲，伍太也很欣賞洪心怡，「太太做唱片宣傳多年，周杰倫、鄭伊健、陳小春與麥浚龍也合作過，婚前曾在無綫工作，跟高層也相熟。我叫伍太跟無綫傾，希望可以跟無綫Co-management，這是雙贏方法」。

無綫安排洪心怡為港姐決賽任嘉賓前，伍太已親自到無綫跟高層見面說出意願，最後未獲回覆。伍仲衡稱跟無綫合作多時，「我點會唔同TVB講聲，我唔係白癡，就算我白癡，我老婆都唔係白癡，唔會隱瞞TVB，因為知道後果嚴重」。他說商討過程中感覺到無綫不想跟他們傾，與此同時，知道洪心怡收到無綫邀簽約，「我沒有參與亦冇過問，因為我冇權干涉洪心怡的選擇，佢簽邊個只有佢一個能決定」。

伍仲衡表示洪心怡清楚表達不簽無綫後，才開始跟對方傾簽約細節，雙方食了3次飯，見過她的媽咪，合約年期是按洪心怡意願，亦答應對方一年出多少首歌，一切寫得清楚才簽約，鬼鬼祟祟或隱瞞不是他的作風。

嘆洪心怡音樂路難行

伍仲衡在生日會公布簽洪心怡後，便接到電話不用參加《中年3》錄影，「不用問點解，我對得住自己，亦冇犯規。我諗任何一個音樂人也想有自己品牌歌手，好似雷頌德、Eric Kwok、伍樂城等，我都想。支持我的，也支持呢個小妹妹，佢未來嘅路唔容易行，但我會陪佢行」。

伍仲衡昨日宣傳為炎明熹（Gigi）作曲的新歌《最動人一次》，被指因合約問題被無綫雪藏的Gigi也有在社交平台宣傳，她的音樂特輯《戀上西沙》將於12月21日播映。

娛樂組

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