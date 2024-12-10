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娛樂

原班人馬拍《IT狗2.0》 生力軍加盟增感情線 陳瑞輝否認因拍拖脫粉 歌迷會重啟

IT狗2.0｜Frankie否認因拍拖而脫粉 稱歌迷會重啟2個月

【明報專訊】簡君晉執導，MIRROR成員楊樂文（Lokman）和陳瑞輝（Frankie），岑珈其、陳湛文、凌文龍、陳漢娜等主演ViuTV劇《IT狗》，2022年首播贏盡口碑。相隔兩年原班人馬開拍續集《IT狗2.0》，加入不少生力軍，增多條感情線，續放笑彈。一眾演員昨日出席開鏡拜神儀式，已開工的Lokman透露與岑珈其、凌文龍有場針鋒相對的對手戲好有火花，拍完成身汗。Frankie捲入圈外女友Christy黑歷史風波，被指曾一腳踏兩船，人氣及形象受損，歌迷會管理員集體請辭，近日其歌迷會重新營運，Frankie否認因拍拖脫粉，解釋舊的委員未能兼顧歌迷會工作，轉接給下一手。

記者：柯美

攝影：劉永銳

MIRROR成員Lokman、邱士縉（Stanley）和Frankie伙岑珈其、李靖筠、凌文龍、梁仲恆和陳漢娜等昨日出席ViuTV劇《IT狗2.0》拜神開鏡儀式。

鏡仔嘆無感情線

Lokman、Stanley和Frankie一起受訪，表示劇集已開拍了半個月，原班人馬演出外，還加入不少生力軍，多了好多條線。是否加入感情線？Lokman承認有感情線，「人生不外乎工作和愛情，是有些愛情線，但不是落在我們身上」。

問到他們有什麼難忘場口？Lokman稱有場戲講述他與岑珈其、凌文龍交代一件十分緊急事情，大家針鋒相對，「因為節奏要快，對白又長，拍完成身汗」。Stanley最難忘第一天開工拍外景，突然下雨仍要繼續。Frankie未拍到特別場口，透露拍攝前，重溫《IT狗》一遍，重拾Never一角感覺。

Frankie感激舊委員多年陪伴

Frankie捲入圈外女友Christy黑歷史風波，被指曾一腳踏兩船，人氣及形象受損，歌迷會管理員宣布集體請辭，近日見其歌迷會重新營運，他在社交平上載粉絲的應援湯包，表示歌迷會重啟了兩個多月。之前歌迷會已解散？Frankie說：「之前的歌迷會委員由出道至今陪伴我好耐，他們也有人生歷程要過，未必可以兼顧到歌迷會工作，轉接給下一手。」是否因他拍拖出現脫粉？他說：「唔關事，他們跟了我五六年，多謝他們多年來的陪伴。」

Lokman表示感激「鏡粉」應援，送豐富食品為劇組打氣，每逢放食飯，大家都很開心。聖誕將至，MIRROR將兵分幾路出席倒數活動，Lokman賣關子不透露將伙拍誰在哪裏現身，透露MIRROR眾成員目前忙於排舞，他屆時會唱出與Frankie、Alton（王智德）、Anson Kong（江𤒹生）合唱的小組歌《FING》。

李靖筠呻市道差無機會出歌

李靖筠延續上季角色，飾演隱世程式員，與凌文龍、陳湛文和余逸思較多對手戲，「凌文龍好搞笑又愛爆肚，與他演對手戲，最擔心是忍唔到笑。（可接得住凌文龍的爆肚？）盡量啦。」問到聖誕節如何度過？她表示未有計劃，亦未有新工作，計劃明年2月赴日本滑雪。至於何時推出新歌，李靖筠無奈說：「未知，今年我一首歌都冇出，可能公司想我聚焦在演戲方面，演戲和唱歌兩者我都喜歡。」會否向公司爭取出歌？她說看之後可有機會，「我都儲了很多歌，市道差要等資源分配，交公司安排」。

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相關字詞﹕凌文龍（小龍） 李靖筠 陳瑞輝（Frankie） 楊樂文（Lokman） IT狗2.0

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