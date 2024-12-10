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娛樂

開騷無幫胡鴻鈞招親 吳業坤：留下次巡唱找數

胡鴻鈞狂曬吳業坤「黑圖」 坤哥擔心婚變兼脫粉

【明報專訊】吳業坤（坤哥）與胡鴻鈞（Hubert）前晚於旺角麥花臣場館舉行《GROW WITH THE FLOW演唱會——香港站》，未見有「巨聲幫」捧場，兩人先輪流獻唱當年參加《超級巨聲2》的歌曲揭開序幕，隨後分別彈奏結他和鋼琴為自己及對方伴奏，其間坤哥脫去外套展露「麒麟臂」，笑言白恤衫透視，自己怕醜，決定穿回外套，「走數」不除衫騷肌，當女造型師上台為坤哥整理外套時，Hubert即叫造型師小心點不要亂摸，更望着台下坤哥太太愛子道：「愛子會唔會介意？」令坤哥一臉尷尬。

Hubert曬「黑圖」 坤哥鬧變態

之後兩人互爆黑歷史，Hubert準備了大量坤哥「黑圖」；坤哥稱手機遺失了很多舊照片，只準備了當年Hubert 與AV男優撞樣的報道還擊，令對方無法招架。坤哥在播出「黑圖」前表現得十分緊張，稱擔心導致婚變及脫粉，當播出多張坤哥跟女生搭訕的相片，坤哥即向台下太太解釋對方是籃球隊贊助商，指Hubert經常偷影他，十分變態。粉絲互動環節，Hubert跟抽中的女粉絲合唱情歌，坤哥就要求女粉絲身邊的男士即場示愛，但未有為Hubert招親。

兩人騷後受訪表示已計劃舉行巡唱，地點是內地或馬來西亞。對於事先稱除衫騷肌卻「走數」，坤哥解釋道：「露了手臂都算係，不過我覺得更爆是啲相，有啲陰影，相信大家不想睇腹肌，想睇手機。」Hubert稱還有大量「黑圖」準備在巡唱慢慢推出。坤哥稱不停向台下太太解釋，是因為太太未見過這些年少輕狂的相片，他笑道：「或者今晚唔返屋企，等件事告一段落先。」問Hubert下一站可會騷肌，他說：「視覺衝擊一向交給坤哥負責，我負責其他範疇的衝擊。」為Hubert招親同樣「走數」，坤哥稱今次成功撮合粉絲，招親計劃留待下一站「找數」。對於未見「巨聲幫」捧場，坤哥說：「有邀請，但他們個個都唔得閒，不過大家其實好熟，成日食飯，食飯好過聽歌嘅，希望下一站可以邀請他們做嘉賓。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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相關字詞﹕吳業坤（坤哥） 胡鴻鈞（Hubert）

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