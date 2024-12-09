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娛樂

盛勁為請假兩月陪待產坐月 麥明詩笑稱感經濟壓力

【明報專訊】麥明詩早前宣布與機師老公盛勁為造人成功，榮升父母。懷孕6個多月的她昨晨無懼寒風，穿網球短裙配厚踭短靴，在老公陪同下出席跑步活動，跟小朋友玩遊戲。本月11日33歲生日的麥明詩獲大會送蛋糕預祝，盛勁為應要求吻賀太太。

準媽媽麥明詩為助腹中胎兒腦部發育，透露每日食一隻雞蛋，懷孕後特別容易肚餓，老公偶然會親自下廚為她煮消夜。她對慶祝生日沒有太大期望，稱老公請了兩周大假陪她，之前與家人赴峇里旅行，享受到全家都好照顧她，「今次行程好輕鬆，都是游水和吃，有影泳衣相留念，老公說個肚好立體，好震撼。現時有感受到胎兒踢我肚，吃東西後特別活躍」。

盛勁為表示有聽外母吩咐，當老婆上落樓梯時特別攙扶，夫婦又齊做「孕婦操」當運動。麥明詩暫時未決定順產還是剖腹，亦未想BB名。有提議第一胎叫「盛大」、第二胎叫「盛世（細）」或「盛事」，她與盛勁為笑不攏嘴。至於BB性別仍賣關子，她說：「暫時只有幫我搞baby shower的朋友知道，長輩都未知。」

盛勁為為陪老婆待產和坐月，請假兩個月，將過往兩年儲落的大假一次過放，打算入產房親手剪臍帶，麥明詩笑稱開始感到有經濟壓力，會繼續做教育工作，老公亦就職業需要努力讀書，期望有機會升職。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕盛勁為 麥明詩

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