Rain馬場表演曬麒麟臂 魏浚笙嘆無緣合照留念

Rain用廣東話自我介紹：「大家好，我係Rain！」他表示第一次入馬場表演，是難忘經驗，很享受過程。Rain提到與金荷娜合演劇集《紅天鵝》，說拍攝過程很有趣，有許多刺激動作場面，慶幸順利完成，知外界反應不錯，預告明年再拍新劇。Rain說每次來港都想抽多些時間四周散步遊覽，透露聖誕節與家人過，明年希望再來港開騷，又打算到台灣、澳門、菲律賓和泰國巡唱，離開前再用廣東話說多謝。

同場還有魏浚笙（Jeffrey），他承認恨見Rain，不過出場時間不同，無緣合照留念，很欣賞對方操得一身健碩身形，「看過他的MV，濕身露肌肉，身形很好看，那時我年紀還小，仍是肥仔，覺得要操到像他的身形是不可能。激發是一回事，能否做到又是另一回事，直至拍《I SWIM》盡地一煲，才第一次見到自己有腹肌」。Jeffrey稱一放鬆就好容易肥，有需要會積極操肌，本月中為新戲開工，有大量動作場面，需接受秘密訓練。

Jeffrey拒評林明禎失場

林明禎日前以遺失護照為由臨時缺席主演電影《手機見鬼》首映禮，之後又突然出現會場外跟粉絲合照，引起熱話。曾與林明禎合作的Jeffrey有聽聞報道，他小心翼翼回應：「顧掂自己先，我是新人，仍要努力做好自己的事，別人的事不便討論。以往大家合作，她好專業，沒有遇過她失場。」覺得林明禎是否很冒失、是容易遺失證件的人？Jeffrey謂：「我都是一知半解，看報道才知，不便講太多，沒有八卦打聽人家的事。」

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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