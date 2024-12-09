明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

Rain馬場表演曬麒麟臂 魏浚笙嘆無緣合照留念

韓流天王Rain馬場跳唱騷麒麟臂 魏浚笙遺憾緣慳一面

【明報專訊】韓國天王Rain（鄭智薰）昨日為沙田馬場舉行的國際賽事開幕任表演嘉賓，連唱3首歌勁歌熱舞，其間走落台行近觀眾席握手，並以英語打招呼。愈唱愈興奮的他脫去外套大騷麒麟臂，引得全場尖叫，炒熱氣氛。

Rain用廣東話自我介紹：「大家好，我係Rain！」他表示第一次入馬場表演，是難忘經驗，很享受過程。Rain提到與金荷娜合演劇集《紅天鵝》，說拍攝過程很有趣，有許多刺激動作場面，慶幸順利完成，知外界反應不錯，預告明年再拍新劇。Rain說每次來港都想抽多些時間四周散步遊覽，透露聖誕節與家人過，明年希望再來港開騷，又打算到台灣、澳門、菲律賓和泰國巡唱，離開前再用廣東話說多謝。

同場還有魏浚笙（Jeffrey），他承認恨見Rain，不過出場時間不同，無緣合照留念，很欣賞對方操得一身健碩身形，「看過他的MV，濕身露肌肉，身形很好看，那時我年紀還小，仍是肥仔，覺得要操到像他的身形是不可能。激發是一回事，能否做到又是另一回事，直至拍《I SWIM》盡地一煲，才第一次見到自己有腹肌」。Jeffrey稱一放鬆就好容易肥，有需要會積極操肌，本月中為新戲開工，有大量動作場面，需接受秘密訓練。

Jeffrey拒評林明禎失場

林明禎日前以遺失護照為由臨時缺席主演電影《手機見鬼》首映禮，之後又突然出現會場外跟粉絲合照，引起熱話。曾與林明禎合作的Jeffrey有聽聞報道，他小心翼翼回應：「顧掂自己先，我是新人，仍要努力做好自己的事，別人的事不便討論。以往大家合作，她好專業，沒有遇過她失場。」覺得林明禎是否很冒失、是容易遺失證件的人？Jeffrey謂：「我都是一知半解，看報道才知，不便講太多，沒有八卦打聽人家的事。」

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕鄧卓殷 魏浚笙(Jeffrey) 韓國天王Rain（鄭智薰）

上 / 下一篇新聞