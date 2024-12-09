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娛樂

汪明荃3表演籌461.1萬冠絕全場 羅浩銘澄清劉穎鏇拉小巴無造假

鍾柔美否認取代炎明熹上《聲生不息》︰不准這樣說

【明報專訊】《歡樂滿東華2024》前晚圓滿結束，今年善款數字達138,888,888，打破去年紀錄。汪明荃（阿姐）獻唱《Make my day》、與丈夫羅家英合演粵劇折子戲《荊釵記》，影迷會「明荃之友會」捐出銀紙擺設「紅花綻放荃如意」拍賣，分別獲60萬、381.1萬及20萬善款，3項目共籌得461.1萬元，阿姐成籌得善款最多藝人，《荊釵記》是全晚籌得最高善款表演。預先錄影的表演環節，羅浩銘拍檔劉穎鏇雖在「雌雄勁力拉大巴」挑戰失敗，但跟林迪安及女兒林沚羿、黃奕斌表演的「善心勇闖龍神殿」各籌得80萬。不過事後有網民質疑拉車造假，羅浩銘強調：「我們對得人、拜得神，是訓練出來的成果。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

譚輝智頭號粉絲狄波拉（拉姑），前晚與丈夫入電視城捧場，譚輝智伙拍黃劍文、劉威煌合唱歌曲《朋友》，拉姑在觀眾席拍手和唱，又做出心心手勢。

拉姑捐100萬 總理感愕然

3男表演至尾聲時，司儀陳百祥（阿叻）、陳庭欣等陪拉姑上台，拉姑擺出大心甫士說：「我很感觸，記得當年做《東華》時就是跟你（阿叻）拍檔。」陳庭欣表示拉姑每年也有捐款予東華三院，今年捐出100萬元支持東華給予老人家的牙科服務，台下有總理聽到時露出愕然表情。拉姑與東華副主席參與支票移交儀式時，譚輝智、黃劍文及劉威煌表示感謝，譚輝智更豎起手指公讚好。

澄清車上司機無踩油門

劉穎鏇與羅浩銘挑戰拉3.5公噸重24座小巴及16公噸重雙層城巴，兩人谷到面部通紅，有網民指有人坐在司機位，質疑造假。羅浩銘回應網民，解釋車上有司機是安全及保險問題，沒有踩油門，車沒有啟動，他明白大家會有懷疑，強調：「我們對得人、拜得神，是訓練出來的成果。」

羅浩銘在社交平台上載綵排時沒有司機在車上的片段，他同樣可拉動巴士，證明沒有造假。司儀陳庭欣發聲稱兩人好盡力，不應收到歪曲的評論，抹殺努力。

林沚羿跳火圈舞燒傷小腿

林沚羿與黃奕斌一起舞火壼，前者玩火圈舞技驚四座。她表示小時已跟父親在電影《蜘蛛俠2》的火海場面接觸過火，當時年紀太小不太驚，完全不知發生什麼事，長大後再有機會和父親合作接觸火，今次可以和火做朋友，雖然綵排火圈舞因器材問題，燒傷少少左腳小腿，幸沒大礙。

說她被父親由細燒到大，林沚羿笑言：「盼被父親燒到大紅大紫，上年已經『炸』我，好似煮餸咁，有好多不同方法炮製，明年可以煎、白灼、蒸，期待佢下年會用什麼烹調方法去炮製我。」她表示若有機會想做武打明星，但不會放棄唱歌。黃奕斌本身很怕火，平時煮餸開爐都驚，經過今次後發覺火沒有那麼惡。

鍾柔美見偶像容祖兒手震

鍾柔美（Yumi）、冼靖峰與8歲吳欣彤表演「虛擬音樂世界」又唱又跳，Yumi讚小妹妹跳得十分勁，反而比較擔心冼靖峰，因對方一緊張就會跳得好大力，她着冼靖峰放鬆一點。Yumi早前參與節目《聲生不息．大灣區季》，除學到很多，還見到很多前輩，包括偶像容祖兒，透露當時開心到手震，祖兒不但跟她傾偈，還主動跟她自拍，影給她們認識的一名舞蹈員朋友看，很開心；還見到衛蘭，對方當她小妹妹，傾了很多偈，助她紓緩緊張情緒。

否認替代炎明熹上《聲生不息》

對於被指頂替傳被無綫雪藏的炎明熹（Gigi）參與《聲生不息》，Yumi說：「唔係，唔准咁樣講，我唔想因為呢件事影響我同Gigi關係，純粹跟公司安排，我都好開心有這機會，因在我生日前一日播，是一份很開心的生日禮物，十分感恩，想不到可以上到一個咁大嘅舞台。」Yumi表示Gigi不知她會上節目，「我沒有特別提，不是驚激親她，是我沒有向任何人提過這件事，既然大家都知道，希望繼續支持我」。

可覺得公司刻意安排她行Gigi的「舊路」？Yumi說：「我不覺得，林智樂都有去，每個人有不同工作安排，我只是做好自己工作，其實不斷解鎖緊好多嘢，會繼續努力，不停讓自己繼續成長。」可期待上節目如Gigi般在內地爆紅？Yumi謂：「今次去都冇話特別想要紅，純粹在節目學習。至於內地觀眾會否認識我？我都會期待。」

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相關字詞﹕鍾柔美（Yumi） 荊釵記 Make My Day 汪明荃（阿姐） 歡樂滿東華2024

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