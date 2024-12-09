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娛樂

【開箱】《外甥芭蕾團》 舅父照顧4孤兒 典型聖誕溫情片

【明報專訊】近6年沒在電影中擔正的《翻生侏羅館》男星賓史迪拿（Ben Stiller），主演新片《外甥芭蕾團》（Nutcrackers）今年9月在多倫多影展世界首映，其後被Hulu以8位數字買下版權，上月底在影視串流平台上架；此片評價麻麻，應節（聖誕）溫情片加點笑料，逃不出類型框框，唯獨片中演孤兒4兄弟的童星初登大銀幕，但表現清新可喜，為電影挽回了不少分數。

4童星可愛演出自然

《外甥芭蕾團》講述Mike在芝加哥參與的地產項目接近成交，但家姐姐夫因車禍意外身亡，在社工Gretchen為他們找到寄養家庭之前，必須到俄亥俄州的偏遠鄉村，照顧4名頓成孤兒的外甥仔：Justice、Junior和孿生的Samuel與Simon。不過外甥仔居住的農場很大，養滿各種動物，4子亦習慣在家自學；Mike徹頭徹尾是城市人，最初很不習慣，另一方面，又心繫地產生意，所以一直想盡快把4子送到寄養家庭，卻在物色家長的過程中，讓他回憶起與家姐Janet的姊弟情，並不知不覺間培養甥舅的親密關係。

此片由《驅魔人：信仰者》大衛哥頓格連（David Gordon Green）執導，拍慣驚慄片的他，今次轉拍溫情喜劇；他自言《外甥芭蕾團》既是喜劇也是戲劇，更加是恐怖片，但接手執導因給他機會可以跳舞，「只想舞動一下身體，以及到農場踢踢豬屎」。除了扮演Mike的賓史迪拿之外，《新寡瘋狂日記》琳達卡德林尼（Linda Cardellini）飾演社工Gretchen，不過戲分跟賓史迪拿一樣多的則是4孤雛。這4名年齡介乎8至12歲的男孩，現實中亦是親兄弟，並且是導演大衛大學電影系同學的兒子，片中農場甚至所有動物都是這4兄弟家中所有，放在馬桶用來整蠱Mike的蛇除外。4子現實中亦接受芭蕾舞訓練，難怪無論跳舞、務農、照顧動物的場面，演來都非常自然；此片鋪排陳套但依然可觀，4名男孩的演出功不可沒，尤其扮演大哥Justice的荷馬詹遜（Homer Janson），跳舞悅目，與Mia的「初戀」，更似日系愛情片般純真。

此外，片中最動人的一幕，是Mike雖然急於把4名外甥送到寄養家庭，但急還急，當社工告訴他，年紀最幼的雙胞胎比較容易有人收留，Mike卻拒絕兄弟分離；知道有機會收留他們的寄養家庭，要求4兄弟剪掉長髮，Mike也不贊同。電影較老套之處，是他明明關心4名小孩，即使有時感到不耐煩，但在社工面前，仍不願承認，還指他們很麻煩，又恰巧給雙胞胎偷聽到；為了在街頭演出新版《胡桃夾子》的「高潮」戲碼，而刻意製造誤會，不可以多花心思去處理得更好嗎？

《美味不設防》題材類近

其實講述單身事業型強人，面對家姐猝逝，並需照顧其子女，類似情節的電影歷來不缺，除了《外甥芭蕾團》，還有《美味不設防》，講述《芝加哥》嘉芙蓮薛達鍾絲（Catherine Zeta-Jones）扮演的餐廳名廚，接到家姐車禍身亡的噩耗，並必須照顧艾碧姬貝絲寧（Abigail Breslin）扮演的受傷姨甥女，兩個陌生人突然要一同生活之餘，從沒照顧小孩經驗的嘉芙蓮，在餐廳廚房指揮若定，但艾碧姬面對阿姨烹調的美食卻碰也不碰，讓嘉芙蓮感到非常挫敗。《美》片成績也不理想，但描繪代離世兄弟姊妹照顧他們的後代，卻比《外甥芭蕾團》來得深刻。

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