明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

車銀優林英雄被批政治冷感 《愛在獨木橋》收視跌

【明報專訊】韓國總統尹錫悅本月3日突然頒布戒嚴令，觸發政治動盪，國會前日處理彈劾總統議案，各大電視台停播劇集及綜藝節目，改播相關新聞特備節目，受影響劇集包括SBS《熱血司祭2》、MBC《現在撥打的電話》、JTBC《玉氏夫人傳》和Channel A《結婚吧YOU》，僅得有線頻道tvN《愛在獨木橋》如期播出第5集，收視5%，比上集微跌0.4個百分點，反映民眾無心「煲劇」，關注彈劾案進展。

韓國演藝界2518名藝人及77個電影團體聯署要求總統尹錫悅下台，當中包括停播劇集《玉氏夫人傳》主角林智妍、《上流寄生族》金像導演奉俊昊、《愛的迫降》孫藝珍及《來自星星的你》全智賢等，但亦有人對政治漠不關心，例如韓國演歌歌手林英雄前日透過社交媒體公開與愛犬合照，留言祝牠生日快樂，有網民留言批評林英雄政治冷感，他反問對方：「我是政治家嗎？為什麼要發聲？」事件惹來熱烈討論，有人指林英雄身為具有影響力的公眾人物，有責任為社會不公平事件表態，亦有粉絲維護偶像，認為藝人也有保持緘默的權利。

另外，《女神降臨》主角兼男團ASTRO成員車銀優前日亦因同樣理由而捱批，事緣他透過社交媒體轉載時尚雜誌《Vogue》拍攝的多款造型照及幕後花絮片段，有網民指摘他「只顧宣傳而不理國民死活」；也有人持相反意見，認為車銀優是藝人而非政客，毋須為社會議題表態。

相關字詞﹕林智妍 結婚吧You 玉氏夫人傳 現在撥打的電話 熱血司祭2 尹錫悅 愛在獨木橋 林英雄 車銀優

上 / 下一篇新聞