車銀優林英雄被批政治冷感 《愛在獨木橋》收視跌

韓國演藝界2518名藝人及77個電影團體聯署要求總統尹錫悅下台，當中包括停播劇集《玉氏夫人傳》主角林智妍、《上流寄生族》金像導演奉俊昊、《愛的迫降》孫藝珍及《來自星星的你》全智賢等，但亦有人對政治漠不關心，例如韓國演歌歌手林英雄前日透過社交媒體公開與愛犬合照，留言祝牠生日快樂，有網民留言批評林英雄政治冷感，他反問對方：「我是政治家嗎？為什麼要發聲？」事件惹來熱烈討論，有人指林英雄身為具有影響力的公眾人物，有責任為社會不公平事件表態，亦有粉絲維護偶像，認為藝人也有保持緘默的權利。

另外，《女神降臨》主角兼男團ASTRO成員車銀優前日亦因同樣理由而捱批，事緣他透過社交媒體轉載時尚雜誌《Vogue》拍攝的多款造型照及幕後花絮片段，有網民指摘他「只顧宣傳而不理國民死活」；也有人持相反意見，認為車銀優是藝人而非政客，毋須為社會議題表態。