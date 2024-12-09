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娛樂

Super Junior D&E西九開騷嗌粉絲「返屋企」

【明報專訊】韓國男團Super Junior成員東海及銀赫組成的小分隊Super Junior-D&E，前晚在西九文化區安盛x竹翠公園舉行演唱會。東海與銀赫穿上紅配黑色閃爆裝束登場，唱出《Rock Your Body》，並高呼「What's up Hong Kong」。二人一口氣唱出《Twisted》、《B.A.D》及《Danger》後，用廣東話跟香港粉絲打招呼。兩人稱中午天氣有點熱，幸入夜後轉涼，大讚天氣好，銀赫說：「決定在香港舉行戶外演唱會後，一直很擔心，因為我們經常招來風雨，好驚開騷時落雨，幸現在天氣非常好。」東海表示天氣好，他會表現得更瘋狂；又謂在網上看到有粉絲要求他們不要在戶外開騷，但他覺得在戶外演出感覺像音樂節。其後有粉絲喊凍，兩人即作狀送抱及獻吻，幫粉絲「解凍」。

東海與銀赫全晚演唱約兩個半小時，又唱又跳，還不時與粉絲搞笑互動；兩人先被粉絲取笑年紀大是「老屎忽」，東海即罰粉絲起身又坐低，又叫對方返屋企。東海與銀赫笑言其演唱會嚴禁情侶入場，叫有男友陪睇騷的粉絲回家，只准大家跟他們一樣單身。演唱會中途兩人戴聖誕頭箍登場，跟港迷提早慶祝佳節，還不忘宣傳今日（9日）在港出席商場的聖誕亮燈活動，但銀赫隨即改口風，叫粉絲不要來，「粉絲企太近，我會怕醜」。

預告SJ明年20周年多活動

東海與銀赫在演出尾聲預告明年會有好多活動，隨即有粉絲大叫「不要」並呻窮，東海聞言笑說：「所以大家要用心工作，我會為大家打氣。」讓粉絲哭笑不得。安歌時段，東海表示首次在港舉行戶外騷，感覺幸福，期待完騷後品嘗地道美食。銀赫則透露明年會在日本舉行個人演唱會，還有Super Junior的20周年活動等，「明年大家好忙，我們（Super Junior ）出道20周年，隊友已準備好跟大家創造更多美好回憶」。最後二人用廣東話讚粉絲「好靚呀」及「我係你地嘅bb豬」。

記者：蘇珮欣

相關字詞﹕銀赫 東海 男團Super Junior

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