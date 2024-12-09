驗屍報告證中山美穗死因無可疑 前夫祈禱 為兒子下廚療傷痛

中山美穗所屬事務所Big Apple昨日日下午發聲明，公開警方的驗屍報告，「確定死因並無可疑，她在洗澡時發生意外事故所致。我們對這宗突如其來的悲劇深表哀痛，同時感謝大家的關懷與支持，希望傳媒尊重遺屬及相關人士的私隱，謹慎處理相關報道」。

喪禮不公開

另一方面，事務所亦透露中山美穗的身後事安排，「我們將不會公開喪禮舉行的時間和地點等資料，期望傳媒及粉絲理解和體諒；我們亦考慮日後舉行告別儀式，有關詳情容後公布」。

據日媒報道，警方完成解剖工作後，中山美穗遺體昨日下午已經運返東京寓所，好讓遺屬籌備喪禮。她的胞妹兼《精武英雄》女星中山忍在意外發生後，連續3日到亡姊家中打點一切，昨日到澀谷警署認領遺體後，一臉憔悴地返回現場，向在場記者鞠躬但無發言。

警方早前表示，中山美穗遺體無表面傷痕，現場亦沒發現遺書或爆竊痕迹，因此排除他殺的可能；當時有日媒推測，死因或與她入浴期間出現攝氏15度或以上溫差，休克導致溺斃。日本電視台NTV晨早節目《shu 1》昨天悼念中山美穗，並訪問精神科醫生名越康文對於她是否死於休克的意見，名越康文表示，「日本每年平均有1.4萬人死於類似情况，主要發生在65歲以上人士，對於只有54歲的中山美穗來說，情况並不常見」。

中山美穗死訊曝光後，昨日不少圈中好友包括女歌手和田秋子、搞笑組合「爆笑問題」成員田中裕二等，都在他們主持的節目上悼念；跟中山美穗隸屬同一事務所Big Apple的後輩島崎遙香，前日亦透過社交媒體上載合照，表達不捨之情。

自2002年6月跟作家辻仁成結婚後，中山美穗翌年偕夫搬到法國定居，2004年1月誕下兒子，這段婚姻關係在2014年結束，中山美穗返回日本工作，父子留在巴黎生活。中山美穗猝逝後，現年65歲的辻仁成一直保持沉默，直至昨日終於透過他擔任主編的網絡雜誌DesignStories開腔，「某月某日，當我收到噩耗，整天都在祈禱，這就是我昨天未能更新網上日記的原因。過去一年365日從未停止的日記，這日終於暫停了」。他又提到兒子正努力克服喪母之痛，「我很擔心兒子，整日陪伴在側，如果可以的話，請大家為他打氣，非常感激」。

辻仁成又憶述母親的說話，他表示：「媽媽曾經說過，遇上困難的時候，盡量吃飽肚子，於是我和兒子一起晚餐，聊起很多關於前妻的話題。」他在文末介紹了兒子喜歡法式魷魚飯的食譜，希望能令他的心情變好。日本傳媒報道，辻仁成未有計劃回國出席前妻喪禮。