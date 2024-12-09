明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】《一個香港．十種玩法 過節篇》 江美儀帶愛犬體驗偽旅行

【明報專訊】江美儀主持無綫新節目《一個香港．十種玩法 過節篇》，聯同接近30名藝人好友與美食旅遊達人，策劃10種香港既地道又新奇的玩法，務求令港人過時過節留港消費有更多選擇，玩得又抵又開心，包括「偽日、泰旅行」、「一日環遊世界」、「HK$100掃街自助餐食到飽」、「遊港廟．嘗美食」、「貼地夜遊」、「職人帶你遊HK」、「香港電影及電視情懷」、「香港漁港情懷」、「Chill夜遊」和「節日吃貨玩樂攻略」，每種玩法各有特色。

首集瞄準香港人兩大旅遊熱點日本和泰國，江美儀伙日本旅遊達人周奕瑋與泰國通胡慧沖，還有特派「體驗專員」潘明璇走遍本地大街小巷，體驗穿和服打卡呃like，欣賞地下偶像騷，了解日本的弓道專業精神及文化。他們又享受泰式按摩，參加在港的泰國水燈節，品嘗正宗沖繩料理和地道泰國船麵，行程豐富，江美儀節目中大讚：「起碼我慳咗機票錢先！」

偽日本泰國之旅玩樂攻略

向來視愛犬Teddy和Tina為子女的江美儀為完成帶牠們去旅行心願，到訪元朗隱世秘景，偕周奕瑋、潘明璇齊齊著和服打卡，「日本好pet friendly，好多酒店可以畀狗入去，甚至乎有特別套餐畀狗（食）用，又有溫泉畀狗浸，你會覺得好正。好想我享受嘅嘢，我啲『仔女』都可以享受」。

周奕瑋享受被女團包圍

江美儀與周奕瑋首次欣賞香港地下偶像騷，感覺新鮮又興奮。該地下偶像騷有不少港產日系地下女團，二人除獲女團粉絲即場教授應援偶像方法，精通日文的周奕瑋被北海道方言「阿伊努語」考起，令他不禁自我懷疑，不過無阻他睇騷和跟女團成員合照決心。他全程被可愛少女包圍，相當風騷，又和女團齊擺心心手勢，江美儀見狀取笑周奕瑋：「佢攞獎嗰下隻眼都冇發光，𠵱家真係發光。」他們之後到戶外弓道場體驗，道場負責人陳小姐透露，弓道單是基本功行坐企跪要受訓至少3年，周奕瑋驚訝說：「即係一個小朋友，3歲來學弓道，到掂到支弓射出去，已經10幾歲喇喎。」

每年11月，居港泰國人都會仿效家鄉在港舉辦水燈節，趕走衰氣，胡慧沖和江美儀參與這項獲泰王認證的盛事，在現場玩得相當投入的江美儀說：「好多居港泰國人同我哋一齊玩、慶祝和祈福，氣氛相當好。」她還一嘗泰式「四手」按摩，大讚如經歷「人體奧妙展」，潘明璇則享受香薰精油熱草球按摩，舒服至極。

《一個香港．十種玩法 過節篇》翡翠台

12月9日起 逢周一至五 晚10時30分

相關字詞﹕江美儀 娛樂場：《一個香港．十種玩法 過節篇》

上 / 下一篇新聞