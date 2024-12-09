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娛樂

陳詠燊想邀出爐金馬影后鍾雪瑩合作

【明報專訊】導演陳詠燊、諸葛紫麒（前名諸葛紫岐）和翁嘉穗等前晚出席演藝學院年度籌款晚宴。日本女星中山美穗上周五（6日）被發現倒斃東京住所內，陳詠燊自言是她的忠粉，收噩耗非常震驚，「54歲仍很年輕，很遺憾，電影人都喜歡她主演的《情書》，是我們的教科書」。

近期不少電影票房有好成績，《破•地獄》打破《毒舌大狀》票房紀錄，登上亞洲及華語片港澳票房首位。陳詠燊表示開心和鼓舞，愈來愈多電影收得，大家重回戲院看戲的習慣好重要，「最開心看到一些過往甚少入戲院的觀眾也入戲院睇戲，希望他們日後繼續支持其他電影，真正做到百花齊放」。他承認串流平台對電影業有影響，希望有新戲上映時，大眾都入戲院欣賞，令每個範疇有生存空間。有指現在電影宣傳策略要提早和採取密集形式，陳詠燊表示一向重視宣傳，笑言是宣傳界代表人物，「之前的賀歲片一年前開始宣傳，讓大家接受度較高，明白有些電影未必有那麼多預算和時間宣傳」。

黃子華早前表示遺憾未能參演《飯戲攻心2》，會否開拍第3集再與子華合作？陳詠燊稱交由電影公司決定，成事都不是短時間的事。談到鍾雪瑩憑《看我今天怎麼說》奪金馬影后，他好感動，「我好着緊新一代演員有沒有更多曝光機會，都想與鍾雪瑩合作，她是可愛小女孩，此特質好適合拍愛情喜劇」。

諸葛紫麒透露改名原因，稱「麒」字可增加智慧，剛巧與老公薛嘉麟湊成「麒麟」二字。改名後智慧是否高了？她說：「我覺得需要啲時間。」

記者：柯美

相關字詞﹕翁嘉穗 諸葛紫麒（前名諸葛紫岐） 陳詠燊

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