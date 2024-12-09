劉家昌長子發割席聲明 章立衡曬香港身分證送別亡父

不想劉後事變矛盾舞台

劉家昌的長子隨後發聲明指「章姓男子」與劉家無直接關係，因此無法回應，聲明說：「家父生前已交代後事從簡，我們遵照他的遺願，選擇不舉辦告別式，讓他安靜地離開，請大家尊重這一決定。家父一生重視親情，他生前最需要的是家人的陪伴與支持，而非逝後的紛擾。我們希望能以家父的精神為念，不因個別言行讓家父的離別變成矛盾與糾葛的舞台。」聲明強調：「關於章姓男子關心家父後事的言論，由於其與劉家無直接關係，我們無法回應，敬請各界理解並分辨相關訊息的真實性。」

章立衡在社交平台上載香港身分證，名字一欄仍是原名「劉子千」，留言：「我已得知了對方的回應。既然這麼重要的事情可以用如此膚淺跟幼稚的理由來迴避，我只能表示明白與尊重。那就只能在這裏對父親說，一路好走。兒子劉子千叩輓。」

娛樂組