明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

停任《中年3》評審 伍仲衡：影響不大 否認「截糊」 洪心怡稱為自由棄簽無綫

【明報專訊】由無綫歌唱比賽節目《中年好聲音》第一季開始至近期播出的《中年好聲音3》，音樂人伍仲衡跟周國豐、肥媽（Maria Cordero）及張佳添為常駐評審，近日突然爆出他遭無綫「炒魷」，中止《中年3》評審工作，傳導火線是他簽了無綫視為「囊中物」的樂壇新人洪心怡為旗下藝人，觸怒無綫。伍仲衡前晚偕洪心怡參加慈善音樂會，透露上月宣布簽洪心怡數天後接到《中年3》不需要他的通知，稱對其工作無影響，並否認「截無綫糊」，強調洪心怡決定不簽無綫才跟他傾合作；洪心怡解釋不選無綫因希望在音樂路上自由一點，覺得與伍仲衡在音樂方面較易溝通和幫到她。

記者：鍾一虹

伍仲衡近日跟《校園好聲音——唱響中國》歌唱比賽冠軍洪心怡簽約，疑因截無綫糊被「炒魷」，飛出《中年好聲音3》評審之列。無綫發聲明回應稱嘉賓、藝人或歌手是否與本台簽約，完全是個人的自由選擇，尊重每一名合作伙伴的職業決策。至於《中年好聲音》評判狀况：「本節目一貫邀請具有不同專業背景的音樂評審參與，以確保節目的專業和公正，選出真正具有才華的音樂人才。」

自嘲太嚴格 拖低參賽者分數

伍仲衡於「炒魷」傳聞後前晚首度公開露面，與洪心怡和布志綸參與慈善音樂會。他談到激嬲無綫傳聞，透露上月22日在生日會公開簽了洪心怡為旗下歌手後數天，收到無綫高層、監製電話，說《中年3》節目不需要他了，「可能我畀分太嚴格，將參賽者分數拖得太低啦！」

伍仲衡接完無綫電話後飛日本散心，對於「截無綫糊」簽人傳聞，他澄清：「我何德何能跟一個大電視台爭簽藝人？心怡話6月歌唱比賽後，無綫有接觸她傾合約，我冇干涉過，直至10月、11月心怡話經考慮後，決定不簽無綫，然後她來找我傾。她比賽後跟我做過網上直播，唱過40幾首歌，覺得好好玩，跟我音樂上投契」。他稱入行28年，一直好想擁有屬於自己品牌的藝人，既然跟洪心怡有緣分，又難得遇到一名讓他有感覺的歌手，就簽對方圓心願。

洪心怡承諾努力為伍搵錢

洪心怡表示不選擇簽無綫，因為想音樂路比較自由一點，加上想嘗試作曲、填詞，認為與身為音樂監製的伍仲衡較易溝通，也能幫她很多，深信自己肯定沒有簽錯人。有否覺得連累伍仲衡被無綫「炒魷」？她說：「我會加油，幫他搵錢。」問合約簽了多久？伍仲衡說：「簽到她結婚。」談到與無綫的關係，伍仲衡稱由細到大都喜歡看無綫節目，近年亦要多謝無綫畀機會，將他帶給觀眾，雙方關係良好，不存在要「和解」，又稱看到「炒魷」兩字感奇怪，他做評審似兼職，一個月只開工一兩日，正職做幕後音樂，終止合作對他影響不大。

洪心怡在活動上選唱炎明熹歌曲《好想約你》，表示非要突顯「炎明熹接班人」的說法，只是想唱伍仲衡創作的歌。伍仲衡聞言搞笑說：「下次作一首《好想簽你》給她唱。」

相關字詞﹕洪心怡 中年好聲音 伍仲衡

上 / 下一篇新聞