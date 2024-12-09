停任《中年3》評審 伍仲衡：影響不大 否認「截糊」 洪心怡稱為自由棄簽無綫

記者：鍾一虹

伍仲衡近日跟《校園好聲音——唱響中國》歌唱比賽冠軍洪心怡簽約，疑因截無綫糊被「炒魷」，飛出《中年好聲音3》評審之列。無綫發聲明回應稱嘉賓、藝人或歌手是否與本台簽約，完全是個人的自由選擇，尊重每一名合作伙伴的職業決策。至於《中年好聲音》評判狀况：「本節目一貫邀請具有不同專業背景的音樂評審參與，以確保節目的專業和公正，選出真正具有才華的音樂人才。」

自嘲太嚴格 拖低參賽者分數

伍仲衡於「炒魷」傳聞後前晚首度公開露面，與洪心怡和布志綸參與慈善音樂會。他談到激嬲無綫傳聞，透露上月22日在生日會公開簽了洪心怡為旗下歌手後數天，收到無綫高層、監製電話，說《中年3》節目不需要他了，「可能我畀分太嚴格，將參賽者分數拖得太低啦！」

伍仲衡接完無綫電話後飛日本散心，對於「截無綫糊」簽人傳聞，他澄清：「我何德何能跟一個大電視台爭簽藝人？心怡話6月歌唱比賽後，無綫有接觸她傾合約，我冇干涉過，直至10月、11月心怡話經考慮後，決定不簽無綫，然後她來找我傾。她比賽後跟我做過網上直播，唱過40幾首歌，覺得好好玩，跟我音樂上投契」。他稱入行28年，一直好想擁有屬於自己品牌的藝人，既然跟洪心怡有緣分，又難得遇到一名讓他有感覺的歌手，就簽對方圓心願。

洪心怡承諾努力為伍搵錢

洪心怡表示不選擇簽無綫，因為想音樂路比較自由一點，加上想嘗試作曲、填詞，認為與身為音樂監製的伍仲衡較易溝通，也能幫她很多，深信自己肯定沒有簽錯人。有否覺得連累伍仲衡被無綫「炒魷」？她說：「我會加油，幫他搵錢。」問合約簽了多久？伍仲衡說：「簽到她結婚。」談到與無綫的關係，伍仲衡稱由細到大都喜歡看無綫節目，近年亦要多謝無綫畀機會，將他帶給觀眾，雙方關係良好，不存在要「和解」，又稱看到「炒魷」兩字感奇怪，他做評審似兼職，一個月只開工一兩日，正職做幕後音樂，終止合作對他影響不大。

洪心怡在活動上選唱炎明熹歌曲《好想約你》，表示非要突顯「炎明熹接班人」的說法，只是想唱伍仲衡創作的歌。伍仲衡聞言搞笑說：「下次作一首《好想簽你》給她唱。」