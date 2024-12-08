明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

香取慎吾新劇成中山美穗遺作

【明報專訊】經典日本片《情書》女星中山美穗本月6日被發現倒斃東京住所的浴缸，終年54歲，死訊震驚日本藝能界。美穗胞妹兼曾演《精武英雄》的中山忍，昨日中午再訪美穗寓所，神情哀傷的她，下車後向傳媒鞠躬便入內。

日媒引述警方消息稱，中山美穗被發現時，坐在浴缸，身體向前傾，頭部泡在熱水中，推測是溺斃；根據警方初步研判，死因很可能是病逝或因事故而死，為釐清死因，安排最快今日解剖。報道又指，明年是美穗出道40周年，本月1日完成橫濱演出後，與事務所同事商量，明年4月開始，在日本舉行23場紀念演唱會，並已接下新劇演出。

據日媒報道，曾在《Love Story》與中山美穗合作的香取慎吾，主演明年1月富士電視台播出的冬季日劇《日本最差的男人》，中山美穗亦有份演出。根據富士方面的消息，美穗已完成部分拍攝，由於她突然離世，富士電視台暫未決定剩餘戲分會如何處理。

柏原崇試鏡《情書》為見美穗

另一方面，有份演出《情書》的男星柏原崇，昨日發文悼念中山美穗，稱當年因為想見中山美穗，才參加《情書》試鏡，最終得償所願，「第一次見到中山美穗，被她耀眼的光芒震撼。我依然無法接受現實，只能像她角色（博子）一樣，祈盼她能安息」。

中山美穗離世當天（6日），原定在大阪舉行演唱會。日媒指活動雖然宣布取消，但前晚仍有不少美穗粉絲前往會場悼念偶像。

相關字詞﹕中山美穗

上 / 下一篇新聞