香取慎吾新劇成中山美穗遺作

日媒引述警方消息稱，中山美穗被發現時，坐在浴缸，身體向前傾，頭部泡在熱水中，推測是溺斃；根據警方初步研判，死因很可能是病逝或因事故而死，為釐清死因，安排最快今日解剖。報道又指，明年是美穗出道40周年，本月1日完成橫濱演出後，與事務所同事商量，明年4月開始，在日本舉行23場紀念演唱會，並已接下新劇演出。

據日媒報道，曾在《Love Story》與中山美穗合作的香取慎吾，主演明年1月富士電視台播出的冬季日劇《日本最差的男人》，中山美穗亦有份演出。根據富士方面的消息，美穗已完成部分拍攝，由於她突然離世，富士電視台暫未決定剩餘戲分會如何處理。

柏原崇試鏡《情書》為見美穗

另一方面，有份演出《情書》的男星柏原崇，昨日發文悼念中山美穗，稱當年因為想見中山美穗，才參加《情書》試鏡，最終得償所願，「第一次見到中山美穗，被她耀眼的光芒震撼。我依然無法接受現實，只能像她角色（博子）一樣，祈盼她能安息」。

中山美穗離世當天（6日），原定在大阪舉行演唱會。日媒指活動雖然宣布取消，但前晚仍有不少美穗粉絲前往會場悼念偶像。