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娛樂

全智賢奉俊昊聯署促尹錫悅下台 韓劇綜藝暫停 改播新聞節目

【明報專訊】韓國總統尹錫悅本月3日晚頒布「緊急戒嚴令」，約6小時後解除，事件震驚全球，亦觸發韓國政治動盪；《上流寄生族》金像導演奉俊昊、《孩子轉運站》姜棟元、《正年》文素利、《愛的迫降》孫藝珍、《來自星星的你》全智賢等台前幕後，昨聯署要求總統尹錫悅下台。各大電視台為了報道國會處理彈劾尹錫悅議案，幾乎停播所有劇集及綜藝節目，不少網民認同做法，稱「現在不是觀看電視劇的時候」。

文：蘇珮欣

韓國傳媒昨日報道，《上流寄生族》金像導演奉俊昊、《孩子轉運站》姜棟元、《密陽》影后全度妍、《破墓》金高銀、《愛的迫降》孫藝珍、《來自星星的你》全智賢、《黑暗榮耀》林智妍及《非常律師禹英禑》朴恩斌等合共2518名韓國藝人，以及77個電影團體，聯署要求總統尹錫悅下台。

韓媒指電影界早已不滿

聲明中表示尹錫悅宣布緊急戒嚴後又解除，令人懷疑行政系統是否正常運作；又稱無法用常識理解，無論動用多少製作電影的想像力，都只不過是一件妄想的事情在現實中發生，「如果有常識的國民，一定要在法律判斷下做出以下結論：韓國現時最危險的存在是尹錫悅，讓他辭去總統職務是守護民主的最緊急課題」；並稱現時對於韓國電影人來說，尹錫悅不再是總統，只是內亂罪的犯人，要迅速停止尹錫悅的總統職務，罷免及拘留他。

韓媒指電影界早已對尹錫悅在電影發展方面的政策感到不滿，加上今次戒嚴風波，再無法容忍由尹錫悅執政。

由於韓國國會昨日處理彈劾尹錫悅議案，各大電視台宣布停播原定當日（7日）播放的劇集及綜藝節目，改播放新聞相關特備節目，受影響的包括SBS劇集《熱血司祭2》、MBC《現在撥打的電話》，以及有線頻道JTBC《玉氏夫人傳》和Channel A《結婚吧YOU》，僅tvN《愛在獨木橋》如期播放。MBC還停播綜藝節目《玩甚麼好呢》、《全知干預視角》及《Show！音樂中心》，JTBC則停播《認識的哥哥》。韓國不少網民贊成改播新聞節目，稱現在不是觀看電視劇的時候。

《熱血司祭2》收視微跌

SBS前晚如期播出《熱血司祭2》第9集，收視11.3%，較上集下跌0.8個百分點，成為同時段冠軍。MBC因改播新聞節目，《現在撥打的電話》前晚停播，香港觀眾可以在影視串流平台Netflix收看《現》劇。

另一方面，tvN綜藝節目《芬蘭租屋生活》前晚首播，講述4名韓劇「男神」《模範的士》李帝動、《女神降臨》車銀優、《淚之女王》郭東延及《搜查班長1958》李東輝，前往芬蘭拉普蘭區的荒野，體驗當地自給自足的原始生活。首集錄得3.3%。香港觀眾可在煲劇平台「黃Viu」收看。

相關字詞﹕韓劇 奉俊昊 全智賢

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