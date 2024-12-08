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娛樂

【娛樂場】謝茜嘉《獨嘉登機指南》 帶「小鮮肉」遊歷各地機場

【明報專訊】外號「嘉姐」的旅遊達人謝茜嘉在商台主持《西加航空》成旅遊指南外，過往也曾跟J2合作旅遊節目，去過斐濟、土耳其及印度等地，由於她在電台主持音樂節目，跟歌手相熟，故同行拍旅遊節目也是歌手，今次主持《獨嘉登機指南》有新拍檔，兩名「小鮮肉」同行，分別是蔡景行（行仔）與馮皓揚（羊羊），嘉姐真係要做家姐照顧兩個弟弟，行程充滿驚喜。行仔有主持旅遊節目經驗，懂照顧自己，至於羊羊仍是電視新丁，雖然他憑《媽媽的神奇小子》獲金像獎最佳男配角，但主持經驗是7年前在ViuTV兒童節目做小主持。《獨嘉登機指南》是另類旅遊節目，共12集，嘉姐由頭帶到尾，行仔及羊羊則分途出擊。節目以真人騷玩法，由香港出發，飛去東南亞、中東及歐洲，玩齊9個國家、10個機場，坐足13程飛機。

玩齊9個國家10個機場

各地的機場客運站原來大有賣點，如不斷創新的新加坡樟宜機場，內裏有幾多個植物園？有幾多獨特設施？台灣桃園機場充滿文化氣息，有圖書館候機室；倫敦希斯路機場可以觀賞博物館展品；中東阿布扎比機場，油王至愛的VIP Lounge到底有多奢華？北京大興新機場大到可以行半日；日本羽田機場可以在東京灣遊船河；將一張機票的價錢發揮得淋漓盡致。

蔡景行難忘倫敦趕飛機

行仔受訪問時表示今趟拍攝很難忘，最深刻的經歷是在英國倫敦發生，他笑說︰「嗰次係人生第一次miss咗班飛機，本身已經預早咗3個鐘去check in，點知去到嘅時候勁多人，攞到boarding pass已經得番一個鐘多啲，地勤姐姐已經同我哋講趕唔切，我哋唔信邪跑過去，點知安檢嘅時候又畀人攔截，幾經辛苦仲有15分鐘去到，怎料飛機竟然早走咗……本身安排嘅拍攝全部要改。」對於能夠拍住嘉姐出埠，行仔表示獲益良多。雖然行仔獲前輩關照，但他仍忍不住爆料說︰「喺丹麥，嘉姐向一個小朋友借飛機模型，諗住話架飛機就係我哋節目嘅主旨，點知個模型跌咗落地散晒，連我哋嘅主旨亦都散晒。」談到今次拍攝感受，行仔表示去過多哈、德國、瑞士、英國、丹麥、匈牙利及新加坡機場，在極短時間內感受不同文化的衝擊。

觀賞室內漩渦瀑布 試玩高空繩網

嘉姐笑說︰「要學習同年輕人相處。」他們先在香港國際機場小試牛刀，發掘候機室被忽略的隱藏賣點，如某名牌餅店給抵埗旅客專賣的frozen cake、體驗明星常用的機場貴賓室。接着的行程，嘉姐伙拍行仔到新加坡樟宜機場觀賞高達40米、目前室內最高的漩渦瀑布，試玩全球最高滑梯、高空繩網，網底下就是購物商場，又品嘗米芝蓮雪糕。之後他們衝出亞洲去到瑞士蘇黎世機場，參觀被讚譽為全球最佳貴賓室，還有220種威士忌等着他們品嘗。

《獨嘉登機指南》 TVB Plus（82台）

12月9日起（逢周一、二及周四、五）晚上8時半

相關字詞﹕馮皓揚（羊羊） 蔡景行（行仔） 謝茜嘉 獨嘉登機指南

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