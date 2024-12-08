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娛樂

爭金馬影后不敵鍾雪瑩 張艾嘉：開心後生一輩可以攞獎

張艾嘉失落金馬影后沒不快︰我都覺得應該畀後生女多啲

【明報專訊】張艾嘉昨日出席新書《女兒》讀書分享特別場，並跟入場觀看電影《女兒的女兒》的觀眾分享拍攝點滴，片中飾演其女兒的劉奕兒到場支持。

張艾嘉表示著作是拍攝該片時有感覺便開始寫，每日將想法寫在通告紙背面，寫了3個月，有片中飾演角色的前傳及一些自身經歷的散文。該片在台灣上映反應理想，對香港票房可有信心？她說：「我一向對文藝片無乜信心，香港人亦沒有什麼興趣，不過很相信觀眾睇完不會失望。」

談到金馬獎失落影后，輸給後輩鍾雪瑩。張艾嘉表示沒有不開心，「我點會不開心，到現在都對自己好有信心，我都好開心後生一輩可以攞獎，也覺得應該畀後生女多啲。雖然我未看她的得獎片，但相信一定演得不錯」。她稱演戲數十年，如果對得失看得太重，反而是障礙，「我做戲不是為攞獎，而是要做好戲，相信每個觀眾來看這部電影都是評審，觀眾的評語對大家都是最重要」。

劉家昌瓊瑤離世是一個年代結束

張艾嘉的母親早前在家跌傷入院，她表示媽媽已出院，「最近很累，照顧老人家都辛苦，媽媽90多歲，已跌過很多次，近5個月跌了3次，差不多24小時安排專人照顧，但有少少注意不到就會跌親，我幾乎每日親自照顧她，是女兒要做的事」。劉家昌與瓊瑤相繼離世，她私下跟瓊瑤不是太熟絡，但演過對方兩套戲，跟劉家昌則非常熟絡，覺得二人離世，是一個年代的結束，他們在那個年代真的影響很大。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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