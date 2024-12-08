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娛樂

首談《戰場上》被腰斬 黎芷珊：尊重公司決定不想再發酵

《戰場上》腰斬後首露面 黎芷珊感失落 望有機會重見天日

【明報專訊】黎芷珊、黎耀祥、胡定欣、汪明荃（阿姐）及陳百祥等昨日參與無綫一年一度慈善節目《歡樂滿東華》。黎芷珊自節目《戰場上》被腰斬後首度公開露面及擔任司儀。她解釋之前缺席台慶因《芷珊約您》獲提名獎項，要飛往印尼出席，可惜未能獲獎，都是為公司工作。她表示十分用心機拍《戰場上》，當然希望觀眾鍾意，但可能跟觀眾期望和拍出來有落差，「我尊重公司決定，因在台慶期間，如件事再發酵，騎劫了台慶，我覺得不是幾好」。她為此有點失落，透露將拍新一輯《芷珊約您》。是否希望《戰場上》重見天日？她說當然希望，但一己之力無用，遺憾大家未有看完整輯節目，如看了會知道有平衡。她不會驚了不敢再做，有機會會做得好些，兼顧多些聲音和看法。

祥仔爭視帝信心一半一半

黎耀祥（祥仔）與胡定欣合唱《巾幗梟雄之懸崖》主題曲《紅蝴蝶》籌款，開心劇集播完仍可憑歌延續。兩人獲提名視帝視后，祥仔稱飲茶有觀眾說支持他，「對手又多又強，有前輩鄭則士又有陳豪，畀我當然好，信心一半一半！」胡定欣對於強敵《黑色月光》楊茜堯與林夏薇稱會投她一票，她說：「so sweet！很多謝她們，我覺得好威，覺得已贏了，我都會投票給她們，不過投咗自己先。」阿姐上台唱新歌《Make My Day》，「明荃之友」一如往年捐出銀紙擺設籌款，名為「紅花綻放荃如意」，以50及100元紙幣摺成，底價$68,000。

阿叻：炎明熹一定係第二個鄧紫棋

陳百祥（阿叻）昨午出席拜神儀式，表示現在半退休狀態，但比以前更忙，組成的「精英明星足球隊」去佛山比賽的影片，在網上有9億點擊率，帶挈隊中的吳國敬、菊梓喬有更多工作機會。提到伍仲衡疑搶簽樂壇新人洪心怡激嬲TVB，被停任《中年好聲音3》評審，阿叻認為是雞毛蒜皮事，如伍仲衡與TVB關係好，就不會有是否激嬲這回事，像他都常激嬲TVB，亦從無讚過，是供求問題。至於炎明熹疑被TVB雪藏，他同樣認為是供與求的商業價值，覺得對炎明熹來說可能是生機，如跟她去踢波，可能變第二個鄧紫棋。他指最重要當事人有本事，去哪裏都有發展，像劉德華當年被無綫雪藏兩年，現在仍那麼紅，「炎明熹就等時間，她在內地一定是第二個鄧紫棋」。

記者：林祖傑、柯美

攝影：劉永銳

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