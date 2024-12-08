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娛樂

《破．地獄》上映29日收1.22億登頂 陳茂賢意料之外 衛詩雅瞄準金像影后

衛詩雅渴望登金像影后寶座證實力 非只拍網絡短片網紅

【明報專訊】陳茂賢執導，許冠文、黃子華、衛詩雅、朱栢康主演的電影《破．地獄》票房勢如破竹，上映29日衝破1.155億元，超越黃子華另一部電影《毒舌大狀》，登上香港最高票房華語片首位。黃子華希望每年都有電影破紀錄，許冠文則說是意想不到的奇蹟，多謝祖師爺幫手。陳茂賢與衛詩雅接受《明報》訪問時表示感覺夢幻，雖然躍升為億萬票房導演和女星，但他們沒自滿，陳茂賢仍堅守資深電影人方平教誨，要拍有質素的電影，因無論大片、細片，票房都無得預計，他亦預了下部執導電影一定不能打破《破．地獄》紀錄。衛詩雅希望憑該片奪香港電影金像獎影后，盼被大家看見她是熱愛演戲的演員，並非網紅，未來希望有更多演出機會。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

《破．地獄》11月9日開畫至昨日上映29天，屢破票房紀錄，包括最快破億元華語片，截至昨午5時，香港票房達$115,588,921，成為香港華語電影冠軍；再加上澳門票房，共收逾1.22億元，登上亞洲及華語片港澳票房第1位，創出票房歷史。《毒舌大狀》之前創下的$115,060,394票房紀錄，上映逾兩個月達成，加上澳門票房共收1.2億元，如今被上映不足一個月的《破．地獄》超越，退居第2位。

黃子華望年年破紀錄 許冠文：奇蹟

黃子華主演《破．地獄》及《毒舌大狀》成為冠亞軍，他說：「希望每年都有一套或多過一套電影能夠破紀錄。」許冠文答謝祖師爺，「意想不到的奇蹟！估計今次是祖師爺在幫手！亦是全體幕前幕後人員的功勞！」衛詩雅喜獲觀眾認同，好開心及感恩遇上好劇本、好對手及好團隊。

導演陳茂賢訪問中自認是慢熱兼悲觀的人，雖然《破．地獄》開畫後票房不斷攀升，但他在日前首個慶功宴上才識得開心，加上終獲父母稱讚「幾犀利喎！」也開始覺得自己都幾犀利，又破了多項電影紀錄，像做了件大事，他說：「我與子華是同類人，覺得世事沒完美，能去到某個票房數字，見得人已及格、滿意了，所以最初我跟子華一樣估計收約5000萬元，沒料到會破《毒舌大狀》1.15億元紀錄。」衛詩雅反而對票房充滿信心，從一開始就看好有望破億，「題材適合任何層面觀眾欣賞，相信每個觀眾都喜歡」。她回憶頭數天謝票，每次都忍不住喊，試過聽觀眾分享故事時，不單止她，所有工作人員都崩潰爆喊。

成為億萬票房導演與億萬票房女星，兩人均表示沒壓力，陳茂賢說：「都要重新來過，再度劇本，向老闆推銷。（下部電影會被注視？）講定先，一定無這部咁好成績，今次是天時地利人和。（已破紀錄，會否推出加長版再谷票房？）與子華神有共識，破紀錄就推出加長版，會加入岑珈其、金燕玲超水準演繹的戲，之前曾掙扎應否放進去，無奈篇幅有限！」衛詩雅亦沒有沾沾自喜，「成績那麼好當然開心，但沒有飄飄然，亦沒有終於捱出頭來的感覺，可能我一直以來都是做自己喜歡的事，時間是長了點，幸好我一直沒放棄」。她承認《破．地獄》成功，為演藝事業打下強心針，大家看到衛詩雅有這一面。

衛：為生活拍YouTube被導演遺忘

今年衛詩雅憑《不日成婚2》角逐金像影后落敗，現在不少人看好她憑《破．地獄》成為明年金像影后大熱。她承認恨攞獎，「希望啦，我好想擁有這個獎，不會講『唔緊要，志在參與』的客套話，因我想被看見。前幾年導演找演員時，已遺忘了衛詩雅，甚至有人提出找我，會被人說『她不屬於電影圈，她拍YouTube』。我得知後好傷心，我喜歡演戲而入行，拍YouTube因無戲演，我都要生活，但我沒放棄，繼續堅持，希望攞到金像獎影后讓更多人記得我，我仍存在，我是一個演員，希望未來有更多電影找我演出」。她承認多了演出機會，但該片讓她知道，一部電影影響人很深，未來接拍電影要求會高一點，要明白電影想帶出什麼信息，自己能否做到。鍾雪瑩早前憑《看我今天怎麼說》封金馬影后，會否是她爭金像影后最大勁敵？衛詩雅說：「鍾雪瑩得獎，我很替她開心，賽前我傳短訊給她打氣『加油，你已是我心目中的影后』。她都想我得獎，是良性競爭。」

問陳茂賢有否探討《破．地獄》為何受歡迎？他說：「子華神講得對，睇第一次是睇部戲，睇第二次是睇自己，從中可以找到自己影子及相近的地方。當然更因有一班有技術兼感染力強的演員演出，他們好入到角色，亦為該片付出很多，如衛詩雅，我們之前雖合作過《不日成婚》一二集，大家好熟，《破．地獄》亦為她而寫，但當初我跟她說『唔一定係你演，要試吓你有無心想做，適合演這個角色與否？』她第一時間問需要她做什麼，於是我們由零開始，找喃嘸師傅，之後她不接其他工作，花9個月時間專心練破地獄儀式，用那麼多時間準備角色，不是所有演員可以做到，多謝她對我信任」。

陳：拍完最後一個鏡頭忍唔住要讚

陳茂賢指衛詩雅讀完「爸爸」許冠文遺書，坐在救護車流下一滴眼淚那幕，令他最驚喜，「這個鏡頭拍了一整晚，大家都不知我想拍什麼感覺，她主動問我，我道出自己對世界睇法，想拍一種非常孤獨感覺，她聽完表示知道就埋位，她表達得好深刻，雖然最終只能剪成兩個鏡頭，但已足夠。成部戲我一句都沒讚過她，不是她做得不好，是我想她處於這種狀態，內心不可以有一絲喜悅，最後一日、最後一個鏡頭，我終於忍唔住讚她」。

衛詩雅承認拍得很痛苦，因很壓抑，「每日演的場口都好痛、好孤獨，但導演不畀我喊，話不要眼淚，強忍得很辛苦，所以收工上車或回家洗澡時即爆喊。演完該片，很想攬住戲中『文玥』，因她走過的路真不容易，所以我不停跟自己講『你好叻』」。

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