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女團VIVA同居一個月 張敬軒定十大宿舍規條

【明報專訊】英皇女團VIVA出道半年，4名成員姜咏鑫（Ada）、李晞彤（Carina）、馬思惠（Macy）及張鈊貽（VALC）獲師兄張敬軒（軯仔）厚愛，借出當年的「發迹屋」讓VIVA入住一個月，他化身「軒舍監」為她們定下十大宿舍規條，包括和睦相處、不能帶異性朋友過夜、節約安全用電、注意個人衛生、注意鄰舍關係、培養自己的生活習慣、注意室友感受、觀察這個社區、注意房間清潔及學會照顧自己。

軒仔的發迹屋位於天后廟道，樓齡過50年的千呎唐樓，是他搬到港島區後第一間租住的屋。為了成為VIVA的宿舍而添置不少新家具及裝修，他說：「4個互相唔太熟嘅女仔變成一個組合，係一件唔容易嘅事，自己都同佢哋做過幾次嘢，見到仲有好多嘢需要磨合。所以會想佢哋『同居』一個月，或者一齊住會有更多摩擦，但係對佢哋自身嘅關係會更鞏固，更加了解大家。」他回到發迹屋勾起很多回憶，首次紅館演出及多張專輯歌曲的demo也是在這個地方唱出來。

VIVA在韓國集訓時已有同居經驗，但今次展開同居生活，4人都有點擔心，因在韓國時大家未熟，故包容度較高；她們分配工作，Carina是「廁所長」、VALC負責廚房、Macy負責客廳、買餸，Ada負責飯廳、洗衫及熨衫。她們首日入住的挑戰，是沒有升降機要自己搬行李上樓。

娛樂組

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