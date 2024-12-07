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娛樂

盼Cookies齊人任鄧麗欣個唱嘉賓 吳雨霏寫新歌準備開騷

【明報專訊】魏浚笙（Jeffrey）、吳雨霏（Kary）、沈月、倪晨曦、柯煒林、譚旻萱及歸綽嶢前晚到尖沙嘴出席品牌活動。Kary被取笑婚後每年露面一次，她想了一想說：「好似係喎。」並解釋當上3個孩子之母非常忙碌，捱到又攰又殘，不過辛苦都值得，她開心說：「6歲大仔升讀小學一年級了，5歲二女亦長大很多，2歲幼女經過多次小手術，已經醫好先天性心臟病，令我放心晒。」她稱仍熱愛音樂，有時都會創作歌曲，不過現時自由身，沒有公司約束下，創作自由但很慢，「沒想到前Cookies隊友鄧麗欣（Stephy）即將開紅館個唱，變成連鎖反應，全世界都追問我幾時再開個唱，我說未知。其實不難，但想先做好規劃，寫新歌都用了大半年，希望明年先出新歌。（會否寫歌給Stephy或合唱？）都可以，但她拍戲多，不多出歌，我寫歌留給自己，不過若Stephy邀請我做個唱嘉賓，我都會撐姊妹，如能約齊Cookies的9個成員更加爆，因為真的很難約齊人」。

Jeffrey拍動作戲有壓力

Jeffrey表示今年聖誕會出席商演，跟咖啡豆 （粉絲暱稱）唱歌共度佳節。今年密密工作豬籠入水？他笑說：「今年個市好淡，但我都努力唱歌、演戲，是個進步年，好感恩，最緊要知足，活在當下，很多目標、工作追不完。」他透露本月中會投入拍攝新戲，也會出埠取景，無論動作戲和身形上都要面對很大挑戰，有點壓力，「最近正為新角色做準備，每晚6點不進食，已操出肌肉和爆筋，亦有馬甲線，我都好滿足」。他與洪嘉豪合作演唱會後，再推出合唱歌《我感覺到》，笑稱歌曲有種男人的浪漫，自己亦愛上唱和音，「跟嘉豪一見如故，有種兄弟感覺，希望往後有更多合作」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

相關字詞﹕沈月 吳雨霏（Kary） 魏浚笙(Jeffrey)

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