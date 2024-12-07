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娛樂

《爸爸》開畫累收近200萬 劉青雲樂意謝票 谷祖琳不讓女兒捧場

【明報專訊】翁子光執導、劉青雲與谷祖琳主演電影《爸爸》前日（5日）開畫，3人晚上到戲院謝票，劉青雲跟觀眾分享片中演繹爸爸角色，全靠跟對手交流，沒有預先設定，他又搞笑呼籲大家記得繼續入場支持，盼票房似善款數字愈多愈好，電影就不用蝕本。據電影公司資料，《爸爸》首日票房逾100萬元，累積票房$1,928,847。

劉青雲、谷祖琳及翁子光前晚連走多場謝票，見觀眾反應不錯，加上梁朝偉也公開讚賞此片，他們大感開心。有觀眾覺得青雲消瘦了，他稱為配合片中慘情角色，拍攝時比現在更瘦，之後已回復正常體重。

谷祖琳即八卦問如何減磅，青雲笑說：「有決心加上要了解自己。雖然故事題材沉重，但鏡頭後跟台前幕後合作很愉快，特別有好多新一代演員從未合作過，初時不熟悉、不多說話，以為自己孤軍作戰，後來才變得主動少少。今次拍攝大家都好開心，演角色的不開心，其實是夾硬做出來。」他希望票房成績好，即使辛苦也樂意繼續謝票。谷祖琳感激朋友包場支持，由於兩女兒年紀尚小，怕題材太沉重嚴肅，所以不打算讓她們入場觀看。

翁子光讚香港觀眾進步

翁子光見近期港產片叫好叫座，認為是好事，發覺現今觀眾口味千變萬化，似能重新培養和燃起觀眾對看電影的熱情，因此加強了對《爸爸》的信心。問有否信心能打破《破．地獄》票房紀錄？谷祖琳即搶着說：「得！得！」翁子光稱以往執導的電影收過千萬票房，監製的電影有4000多萬，未敢預言今次成績，「黃子華曾說《破．地獄》題材嚴肅，所以有限制。而《爸爸》題材也很嚴肅，但夠生活化，我覺得香港觀眾進步好多，見他們在網上的分享似寫影評，會深入探討分析」。他表示跟青雲、谷祖琳合作愉快，期待有機會原班人馬再合作。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕翁子光 谷祖琳 劉青雲 爸爸

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