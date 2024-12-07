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娛樂

籲伍仲衡與TVB溝通 薛家燕望大事化小

【明報專訊】薛家燕（家燕姐）與冼靖峰昨日為慈善節目《歡樂滿東華》綵排。家燕姐表示將聯同譚耀文跟冼靖峰等一班新晉歌手跳唱《護花使者》，但記歌詞方面感壓力，尤其要在深夜唱粵曲《禪院鐘聲》，她說：「所以我會比較辛苦少少，會冲定開聲茶，不過相信有少少聲沙觀眾都會原諒。」

有傳伍仲衡因簽了洪心怡觸怒TVB，被飛出《中年好聲音3》。家燕姐稱不知此事，「好簡單啫！大家溝通吓啦！好的人才大家都想栽培。是否伍仲衡太忙沒有通知TVB？他與TVB合作了多輯《中年好聲音》好成功。好多評審停幾個禮拜又會再返來參與，不知傳言是否真，都希望大事化小、小事化無」。冼靖峰表示不知情，之前為對方擔任演唱會嘉賓後一直沒聯絡，直至早前對方為他的新歌《勇氣》編曲，才上對方的網上平台節目唱歌宣傳，亦得到公司批准，所以不會怕公司嬲。

讚劉家昌友善好客

對於劉家昌及瓊瑤相繼離世，家燕姐表示跟兩人並不熟絡，但會經常唱劉家昌作品《往事只能回味》，她說：「我曾與《真情》一班同事在拉斯維加斯登台遇見劉家昌，他好nice、好客氣，簽單請晒我們全部人食飯。還有聽過肥姐（沈殿霞）講，劉家昌好欣賞欣宜，覺得把聲好靚又有獨特風格，叫肥姐好好在這方面栽培，將來應該有成就。」她表示對瓊瑤離世很大感觸，對方覺得延續生命的過程如要受苦，不如翩然離去，但各人有不同想法，她就認為最緊要長壽得來健康和開心。

記者：林祖傑

相關字詞﹕伍仲衡 歡樂滿東華 冼靖峰 薛家燕

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