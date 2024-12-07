伍仲衡搶簽洪心怡 遭停任《中年3》評審 TVB稱確保節目專業公正

近日有報道伍仲衡得罪TVB被「炒魷」，他在《中年3》的評審席位由嘉賓取代。伍仲衡上月在生日派對上稱︰「今年最好的生日禮物，我簽了洪心怡，一把感動人心的歌聲。」他稱由太太擔任經理人，對洪心怡加以栽培。

洪心怡是《校園好聲音——唱響中國》冠軍，早前港姐決賽，葉蒨文擔任表演嘉賓，洪心怡獲安排在葉蒨文身邊，可見受重視。有傳TVB睇中洪心怡潛質要簽為旗下，但被伍仲衡「截糊」，故取消他在《中年3》的評審工作。昨日無綫助理總經理（企業傳訊）黃德慧就傳聞作出兩點澄清︰「1.本台認為嘉賓、藝人或歌手是否與本台簽約，完全是個人的自由選擇，我們尊重每一位合作伙伴的職業決策，同時，本台一直遵循行業公認的規範和道德標準，在專業和成熟的框架下共同努力，加速推動香港樂壇的多元化發展。2.關於節目《中年好聲音》評判狀况，本節目一貫邀請具有不同專業背景的音樂評審參與，以確保節目的專業性和公正性，選出真正具有才華的音樂人才。」

前晚未知被「炒魷」

昨日伍仲衡未回應被TVB停評審工作，前晚他跟太太出席博愛晚宴時受訪，也沒提及TVB停工，並透露《中年3》錄影至27強，他的心水參賽者是劉洋，睇好對方入5強。伍仲衡與洪心怡今晚會出席慈善音樂會，相信到時會有回應。

娛樂組