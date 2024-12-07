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娛樂

AFI公布十優電影 《魔法壞女巫》上榜

【明報專訊】踏入12月，美國各大影評組織陸續派發成績表，美國電影學院（AFI）亦公布十優電影名單，包括百老匯音樂劇改編的《魔法壞女巫》、「佛地魔」賴夫費恩斯（Ralph Fiennes）主演《教宗選戰》（Conclave）、講述猶太裔建築師故事的《The Brutalist》、《監獄之歌》（Sing Sing，暫譯）、卜戴倫（Bob Dylan）傳記片《A Complete Unknown》、《社交網絡》男星謝西艾辛堡（Jesse Eisenberg）演而優則導的《A Real Pain》、《阿諾拉》、《沙丘瀚戰：第二章》、講述教導所受虐少年的《尼克爾男孩》（Nickel Boys，暫譯），以及莎蓮娜高美斯（Selena Gomez）主演《Emilia Perez》，後者以西班牙語對白為主，似乎較適合角逐國際電影，美媒指它能打入AFI年度十優比較罕見。另外，在美國同期上映的《魔法壞女巫》和《帝國驕雄II》，日前雙雙入選國家影評學會（NBR）十優榜，在AFI《帝》片卻落選；動畫《玩轉腦朋友》、《荒野機械人》等叫好叫座的電影亦榜上無名。

AFI十優劇集則包括《幕府將軍》、《大熊餐廳》、《職業槍手》、《企鵝人》、《刑警雙雄：夜之國》、《臥底老友記》、《天作不合的我們》、《誠實治療法》、《史密斯任務》及《小學風雲》。今年的AFI特別獎則頒給鬧出訴訟風波的《馴鹿寶貝》。

相關字詞﹕美國電影學院 帝國驕雄II

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