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娛樂

【開箱】《一箱情緣》 假夫妻用真愛治療彼此傷痛

【明報專訊】《我們的藍調時光》金圭泰執導、《花郎》朴恩英任編劇，《鬼怪》孔劉與《為何是吳秀才？》徐玄振合演影視串流平台Netflix韓劇《一箱情緣》11月29日首播，上架首3日錄得200萬觀看次數，勉強躋身Netflix非英語節目收視榜十大邊緣。雖然新劇台前幕後陣容強勁，但因節奏緩慢，故事內容沉重，主角透過一場假婚姻，互相治療傷痛，難以取悅大眾。

主角各有悲傷過去

《一箱情緣》改編自韓國作家金呂玲同名小說，全劇共分8集，以一個名牌行李箱擱淺在湖邊說起，繼而牽引出一對男女的奇特婚姻關係。任職高級婚姻介紹公司NM的盧仁智（徐玄振飾），結束第4段婚姻，正準備第5度出嫁，新郎正是音樂製作人韓正元（孔劉飾）。正元與妻李書燕（鄭潤廈飾）離婚但仍深愛對方，二人從小認識，相處超過30年，對他來說，妻子就是一切，但因某事導致婚姻破裂，正元為了修補關係，勉強答應對方要求，跟仁智展開為期一年的契約結婚。

劇中每位主角都有一段悲傷過去，正元童年目睹父親家暴，最終母親離世，如今老父病重昏迷，正元對他恨之入骨，早已準備喪服，期待收到惡耗。他對假結婚一事感到尷尬且不自在，無法理解他人為何需要這種服務。仁智理解對方反應，若無其事地履行妻子責任，替他下廚做家務，甚至跟正元同眠，卻從不勉強正元交心，僅拋下一句「我不想勾引你」。

契約婚姻真實感情

患有恐慌症的正元經常發惡夢，不吃安眠藥根本無法入睡。他跟仁智結婚後，心理開始出現變化，例如二人聊天時，他不吃藥亦能在梳化熟睡。正元把此事告知前妻，後者反問「吃了很多藥？」正元答：「沒有。」前妻聽罷不是味兒。

仁智也有悲傷過去，5年前未婚夫徐道河（李己雨飾）在婚禮舉行前夕被揭發雙性戀者身分而悔婚，從此失去蹤影，仁智遍尋不獲，並遭跟蹤狂嚴泰成（金東元飾）騷擾，其後加入NM公司任職契約妻子。仁智在第4任前夫病逝時，不流一滴眼淚，果斷地扔掉婚戒，但她跟正元結婚後，罕有談及過去，逐漸接受向她敞開心扉的正元，還暗中調查對方藥物來源，助他擺脫陰霾。

書燕角色設計特別，她既安排前夫假結婚，自己亦透過NM改嫁尹志梧（趙珆乾飾）。她雖享受新婚生活，其實放不下正元，其中一幕講到仁智提議兩對假夫妻共進晚餐，書燕替正元更換客廳燈飾，藉以安裝閉路電視鏡頭，每日監視對方，甚至不介意讓仁智知道，自己刻意挑選仁智跟正元假結婚。

孔劉徐玄振演技佳

《一箱情緣》結合愛情和懸疑兩種題材，因悔婚而受傷害，從此拒絕透露心事的仁智，跟童年家暴創傷而感不安的正元，互相彌補不足，逐漸培養感情，故事探討主角如何面對悲傷過去。書燕批評正元過分執著，仁智則認為毋須刻意忘記。編劇又提到現今社會人均壽命延長，假設35歲結婚，一直維持婚姻生活的話，換句話說一男一女共同生活60年，某程度已違反人類本能，比起未婚、非婚、同居等方式，契約結婚的新家庭形態，可能更值得深入探討。

劇本出現很多謎團，例如正元和書燕為何離婚？湖邊出現染上嚴泰成血漬的行李箱，背後埋藏什麼秘密？都為劇集帶來追看性，可是劇集節奏緩慢，氣氛也很沉重，對於部分觀衆來說，可能覺得沉悶難明。幸好徐玄振與孔劉的演技充滿說服力，仁智未婚夫失蹤後，她對婚姻關係感到疑惑，希望透過假結婚尋找答案，角色情緒複雜，徐玄振拿捏準繩，第2集徐玄振獨自在未婚夫舊居痛苦咆哮一幕，令人充分感受到她的內心痛苦；孔劉扮演性格孤僻的正元，演技同樣毫無挑剔，輕易讓觀眾走進正元的內心世界，跟他同哭同笑。

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