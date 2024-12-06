《魔法壞女巫》包辦NBR最佳電影導演 《阿諾拉》《超自然電視》獨立精神獎6項提名領跑

第96屆美國國家影評學會頒獎禮將於下月7日在紐約舉行，前日率先公布得獎名單，除了《魔法壞女巫》奪得最佳電影外，大會同時選出十優作品，包括《阿諾拉》、《帝國驕雄II》、《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》、《教宗選戰》（Conclave）、《Babygirl》、《A Complete Unknown》、《Queer》、《Juror#2》、《A Real Pain》及《監獄之歌》（Sing Sing，暫譯）。

《007：生死有時》丹尼爾基克（Daniel Craig）憑《Queer》扮演男同志獲頒影帝，金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）繼威尼斯影展後再以《Babygirl》飾演出軌上司贏得最佳女主角。

入行首個演技獎

基倫高堅（Kieran Culkin）與艾莉芬寧（Elle Fanning）分別憑《A Real Pain》及《A Complete Unknown》獲頒最佳男女配角，《教宗選戰》奪整體演出獎，拉脫維亞導演Gints Zilbalodis新作《貓貓的奇幻漂流》（Flow）膺最佳動畫，伊朗異見導演拉穌羅夫（Mohammad Rasoulof）的《菩提樹籽》（The Seed of the Sacred Fig）贏最佳國際電影。

唱而優則演的亞莉安娜首次擔綱《魔法壞女巫》，表現備受讚賞，不單與拍檔辛菲亞艾利和一同奪得NBR焦點獎，在下月3日舉行棕櫚泉國際電影節上，亞莉安娜亦將獲頒最佳新星獎，成為她入行以來首個演技獎項，預計她將親自到場接受殊榮。

《弟弟》陳沖爭配角

另一方面，旨在表揚低成本創作的第40屆美國獨立精神獎前日公布提名名單，電影方面，同獲今屆最多6項提名的《阿諾拉》與《超自然電視》，除了跟《完美物質》、《監獄之歌》及《尼克爾男孩》（Nickel Boys，暫譯）角逐最佳電影外，亦同時入圍最佳導演、主角及配角等主要獎項。《阿諾拉》目前仍在本地戲院上映，觀眾可透過影視串流平台Now E收看《超自然電視》。

值得一提的是，內地導演管虎早前揚威康城影展、彭于晏主演《狗陣》，將會跟《貓貓的奇幻漂流》等角逐最佳國際電影獎，美籍台灣導演王湘聖（Sean Wang）自編自導《弟弟》入圍最佳首部長片、首部劇本及剪接，內地女星陳沖亦憑此片競逐最佳配角。