開騷播合演MV 莫鎮賢嗚咽憶故友黎明詩

李樂詩歌聲有親切感

李樂詩（Joyce）獻唱《終有一天感動你》和《無悔愛你一生》，再跟莫鎮賢合唱《In love with you》，莫鎮賢說︰「我一直好留意她，那時我在內地工作，每次飛都會買幾隻新碟上機聽，有次買了Joyce的碟，佢把聲好好聽，有點似我妹妹，特別有親切感。」演唱會尾聲，李樂詩、何婉盈、文佩玲及李泇霖以一夜限定女團形式唱出梅艷芳《心債》和甄妮《明日話今天》；莫鎮賢唱出劉美君《最後一夜》及《Greatest love of all》為演唱會畫上句號。

莫鎮賢騷後談到演唱會播放與黎明詩的MV，「我頭先已經好好，盡量不望後面畫面就可以，可能加埋她的眷顧，這晚唱得好順利，之前綵排直情唱唔到落去」。李樂詩、何婉盈、文佩玲和李泇霖期待再以女團姿態合唱，笑稱下次可以更性感，何婉盈說：「我最想下次可以男歌女唱，然後女歌男唱，一路繼續玩落去。」莫鎮賢即說要再「添食」，期待加入更多不同歌手一齊玩。

娛樂組