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娛樂

開騷播合演MV 莫鎮賢嗚咽憶故友黎明詩

【明報專訊】莫鎮賢前晚於香港大會堂舉行《唱好女神演唱會2024》，獻唱鄺美雲、葉蒨文和謝安琪等歌曲，邀得李樂詩、何婉盈、文佩玲和《中年好聲音》李泇霖任嘉賓。演唱會首播莫鎮賢新歌《這是你》MV，故友黎明詩任女主角，莫鎮賢憶述當日與黎明詩拍MV時，不知道對方的健康狀况，「記得她走時，望住個天喺度笑，我知道她想大家開開心心，不要為她喊苦喊忽，不過早兩日我練這首歌都忍不住，唱唔到落去，我知道她今（前）晚都在，為我的好朋友黎明詩送上《這是你》」。熒幕播出黎明詩最後身影，莫鎮賢感觸嗚咽，然後唱出黎明詩歌曲《敢恨敢愛》。

李樂詩歌聲有親切感

李樂詩（Joyce）獻唱《終有一天感動你》和《無悔愛你一生》，再跟莫鎮賢合唱《In love with you》，莫鎮賢說︰「我一直好留意她，那時我在內地工作，每次飛都會買幾隻新碟上機聽，有次買了Joyce的碟，佢把聲好好聽，有點似我妹妹，特別有親切感。」演唱會尾聲，李樂詩、何婉盈、文佩玲及李泇霖以一夜限定女團形式唱出梅艷芳《心債》和甄妮《明日話今天》；莫鎮賢唱出劉美君《最後一夜》及《Greatest love of all》為演唱會畫上句號。

莫鎮賢騷後談到演唱會播放與黎明詩的MV，「我頭先已經好好，盡量不望後面畫面就可以，可能加埋她的眷顧，這晚唱得好順利，之前綵排直情唱唔到落去」。李樂詩、何婉盈、文佩玲和李泇霖期待再以女團姿態合唱，笑稱下次可以更性感，何婉盈說：「我最想下次可以男歌女唱，然後女歌男唱，一路繼續玩落去。」莫鎮賢即說要再「添食」，期待加入更多不同歌手一齊玩。

娛樂組

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