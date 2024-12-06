鄭裕玲不敢邀大肚黃翠如受訪 連詩雅：帶女兒去BB池好淺水

Do姐讚抵港大熊貓可愛

無綫助理總經理（戲劇製作）曾勵珍前日獲委任為執行董事，Do姐聞言說：「已經離我太遠，對上一次大家合作已是《男親女愛》。」她日前獲邀率先入主題公園探望9月來港的大熊貓安安和可可，大讚可愛，還見到來自四川的金絲猴，「我都是四川人，感覺好似探同鄉。如有時間，都想返成都和重慶旅遊」。

連詩雅有留意Do姐的網上頻道節目，更主動自薦任嘉賓。有提議找準媽咪黃翠如一齊做訪問，Do姐表示不敢邀請孕婦，如有差池負不起責任，或者待翠如產後才決定。連詩雅表示有跟翠如分享做媽咪的第一手資訊，又將穿過的孕婦裝送給對方。Do姐笑她應留下自用，待再懷孕時可穿著。連詩雅即摸着肚說收身過程辛苦，想遲些才再追BB，但羨慕老公陳家樂妹妹最近誕下龍鳳胎，希望自己都有機會。

連詩雅早前在社交平台分享帶4個月大女兒Camila到泳池游水，把女兒放在浮牀上，被網民批評易生危險。她解釋道：「年代不同，有人覺得可以帶BB游水，亦有人覺得不當；當日的浮牀是嬰兒專用，在家樓下的屋苑BB泳池，其實好淺水。」

記者：林蘊兒