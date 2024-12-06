瓊瑤告別式不設公祭 林青霞難忘16日前最後對話

瓊瑤兒子陳中維、媳婦何琇瓊及孫女們昨日在瓊瑤的社交平台發文稱：「身為家屬我們謹遵她曾經的叮嚀以及在遺書上的囑咐，告別式將不設公祭，也不舉行任何媒體會或紀念活動，不佔用社會資源。在此刻希望大家給予我們家人一些時間與空間緩和悲痛的心情。我們有着共同的回憶，一樣的哀思，生活依舊前行，阿姨精神永在！祝福大家平安健康自在喜樂。」

林青霞對瓊瑤離世感心痛，她昨午在微博發文談到跟瓊瑤最後的通訊內容：「心好痛。昏沉沉的拿着手機，滑到微信跟瓊瑤姊通訊的頁面。她回覆我的最後兩個字是『不錯』，時間是11月18日13:22，算一算才是16天前的事，再往回滑，原來傳給她的微信視頻號裏，一些我以前拍瓊瑤電影的片段。她說『好多美麗的記憶！』我答『最好的是留下了青春的印記』。」

馬景濤：咆哮是對你最深情呼喚

馬景濤曾演出多部瓊瑤劇集，如《雪珂》、《青青河邊草》、《梅花三弄之梅花烙》、《水雲間》等，奠定了「瓊瑤小生」的地位，他激動誇張的表演方式，被網民封為「咆哮帝」。馬景濤昨日凌晨在微博上載3張親筆信，他寫道：「親愛的瓊瑤姐，您一直喜歡我們這樣喊你的名字，今天在西湖岸青青河邊草上，這一聲穿越宇宙浩瀚星空的咆哮，是我們對你最深情的呼喚和永不止息的愛。」他回憶當年一讀瓊瑤寫的劇本就深深着迷，甚至「無可自拔的癡迷」，如今瓊瑤離世，他獻上「永不止息的愛」，感念「翩翩飛起在水一方」的瓊瑤。

娛樂組