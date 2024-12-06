與洪金寶許鞍華同獲演藝學院頒榮譽博士 梁朝偉監製主演動作片無預劉嘉玲

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

偉仔上月獲科技大學頒授人文學榮譽博士後，昨日再獲演藝學院頒授榮譽博士，喜上加喜。他大表開心，對於差不多時間連取兩個大學博士學位，謙稱只是巧合，打算跟家人一起食飯慶祝。以往曾贏得不少電影獎項榮譽的偉仔，稱今年不算是他的得獎年，亦沒有統計過所得獎項數目。有學府邀請偉仔出席分享會，他全部婉拒，「因為我只識得演戲，不懂得教書或者教人，但樂意分享個人經驗。自己亦沒想過重返校園，因為每次拍電影都似讀書，事前做功課準備，基本上沒有停過」。

講父女情 有飛車追逐戲

偉仔下個心願是擔任電影監製，目前在籌備中，還會兼顧演出，但劇本尚未寫好，盼明年冬天可以開工，「是一部動作劇情片，也講述父女情，動作不一定只有打鬥，還有逃亡和飛車追逐，打算到日本或者韓國取景，現時演員名單仍未定，但不會找太太劉嘉玲演出，因她不懂日文，至於導演則要賣關子」。偉仔表示當然想請洪金寶做導演，卻擔心請不起，又驚應付不來他的打戲。至於跟日本導演是枝裕和合作的電影，亦同樣在等待劇本，預告是一部藝術片，自己沒給與意見。

盼港產片延續《破．地獄》佳績

由於太太劉嘉玲將跨年演出舞台劇，沒有時間陪伴，不過偉仔也不愁寂寞，會聯同妹妹、姨甥女及家人到日本滑雪度假，但出發前一定先捧場看太太演出。偉仔又表示有留意港產片近期票房成績，較西片更理想，也有看《破．地獄》，大讚很不錯，盼延續佳績，港產電影有更多人關注。至於由劉青雲主演的《爸爸》，偉仔覺得也值得推介。

縱橫影壇逾半世紀的洪金寶，稱初時自覺不可能，因從沒想過會獲頒榮譽博士學位，會跟家人食飯慶祝。他稱下月生日，獲頒博士學位是一份特別的生日禮物，「太太炮製驚喜給我，叫子女從北京和台灣返港，一家人齊齊慶祝。成為博士後，可以為孫仔做個榜樣，知道爺爺有幾威，趁機鼓勵他們畀心機讀書」。

洪金寶全家撐場 為孫仔做好榜樣

提到政府對電影業界所提供的資助數目，洪金寶表示很難定論多與少，因每部電影製作成本不同，如果有多點資源提供，當然可以發揮更大。他承認有興趣再執導，最想拍大製作，不過首先要找到老闆投資。曾說過渴望奪「最佳導演」，問到如果有日如願，人生是否更圓滿？洪金寶感慨心願未知何時實現，若未能實現也沒所謂。問到與偉仔有沒有合作機會，或者為對方演出的電影擔任導演？他稱不清楚偉仔的計劃，認為合作要視乎緣分和機會。

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