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娛樂

【開箱】《倫敦大轟炸》混血小孩二戰大歷險

【明報專訊】英國導演史提夫麥昆（Steve McQueen）曾經憑《被奪走的12年》贏得奧斯卡最佳電影，一直關注種族問題的他，在新片《倫敦大轟炸》（Blitz）身兼編導監3職，上月22日在影視串流平台Apple TV+上架；故事透過一名混血男孩在二戰時期的經歷，突出了大銀幕一直忽略的非裔身分與面孔，在爛番茄評論網站綜合169篇影評文章，得分82%，成績不俗。

Paul Weller客串外公角色

《倫敦大轟炸》講述二戰德國納粹瘋狂轟炸倫敦期間，平民百姓隨時有生命危險，地鐵卻經常封閉不讓他們往躲避；工廠女工Rita聽從父親Gerald意見，把獨生子George跟其他小孩一起送往鄉間生活。George不喜母親為他下決定，中途跳火車離開，希望能回到倫敦住所，跟媽媽和外公一起生活；途中遇到好心的非裔警察、發戰爭財的鼠竊狗偷，George還成為了救人小英雄。

扮演George的艾略特賀夫南（Elliot Heffernan）首次演戲，但毫不怯場，不管向扮演他媽媽的《小婦人》莎愛絲露娜（Saoirse Ronan）發脾氣，還是被竊賊首領掌摑後露出的倔強眼神，他都拿揑準確，看來都得歸功於選角指導與導演史提夫麥昆。莎愛絲向來好戲，今次扮演善良又有好歌喉的女工，更非常痛愛兒子，都是她少見的角色，演來非常有魅力。另外，《皇家特工：第一任務》哈里斯狄更遜（Harris Dickinson）扮演暗戀Rita的防空署軍人Jack，戲分不算多；最驚喜來自飾演Gerald的搖滾歌手Paul Weller，這應該是其大銀幕的處男作，不過找不到資料有關導演史提夫麥昆如何說服對方演出；電影也沒有浪費其音樂才華，畫面不時有Paul Weller彈琴，女兒和外孫在旁邊的畫面。片名雖然叫《倫敦大轟炸》，但千萬別期待這是緊張刺激的戰爭片，看得最心驚可能是救災中不受控的水柱，以及滿佈難民的地鐵月台，卻突然灌滿水，戰爭下的蟻民逃避轟炸的同時，也要閃躲人禍。

導演轟英國影視圈欠種族多元

片中講述George從未見過生父Marcus，Rita與後者在街上被途人挑釁，Marcus被警方帶走後便沒再出現。混血臉孔的George在學校受到同學欺凌，Gerald會教外孫，說很多人不過虛張聲勢，所以根本不用理會。當George獨自在倫敦流浪，透過黑人警察帶他到避難處，目睹對方如何處理印度人與白人之間的歧視問題，George開始了解到不應以膚色為恥，大概也是導演史提夫麥昆想表達的主題。他曾批評英美影壇忽視黑奴題材，指二戰5年，相關題材及講述納粹屠殺猶太人的電影，數以百計；販賣黑奴歷時400年，相關電影卻不足20部。他尤其狠批英國影視工業欠缺種族多元，黑人演員沒有足夠工作機會。他執導《倫敦大轟炸》透過George的視角，就是想讓二戰時期的非白人被看見。

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