Beyonce膺Billboard 21世紀最偉大歌手 Taylor粉絲失望

雖然粉絲不滿，但據知情人士向美媒透露，Taylor Swift一直視Beyonce為其音樂事業上的明燈指引，後者受到肯定，Taylor更無比高興。

另一方面，排24位的英國創作男歌手Ed Sheeran昨日透過社交媒體宣布巡迴演唱會的最後日程，包括會到內地開騷，不過全部在杭州奧體中心體育館上演，明年2月24日開鑼，其餘場數分別是2月25、26及28日，3月1及2日，合共6場。內地社交平台隨後傳出Taylor Swift明年也可能會到杭州開騷。杭州文化廣電旅遊局藝術處處長黃江平向內媒澄清，杭州目前沒有對Taylor Swift演出的相應事宜，不過她到杭州舉行演唱會是美好的願望，也是杭州努力的方向。