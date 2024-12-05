明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

Beyonce膺Billboard 21世紀最偉大歌手 Taylor粉絲失望

【明報專訊】Billboard選21世紀最偉大歌手排行榜，樂壇天后Beyonce力壓Taylor Swift稱冠，第3至10位順次為Rihanna、Drake、Lady Gaga、Britney Spears、Kanye West、Justin Bieber、Ariana Grande及Adele。二十大中唯一上榜的亞洲歌手及組合是韓國防彈少年團（BTS），位列19，比Bruno Mars還高一級。據Billboard解釋，把Beyonce放在首位，建基於過去25年她為樂壇帶來的影響力及轉變。不過Taylor Swift刷新多項紀錄，包括是21世紀最暢銷女歌手及演唱會最賣座等，其歌迷對偶像未能登頂表示不解及失望，更在社交媒體引發討論。

雖然粉絲不滿，但據知情人士向美媒透露，Taylor Swift一直視Beyonce為其音樂事業上的明燈指引，後者受到肯定，Taylor更無比高興。

另一方面，排24位的英國創作男歌手Ed Sheeran昨日透過社交媒體宣布巡迴演唱會的最後日程，包括會到內地開騷，不過全部在杭州奧體中心體育館上演，明年2月24日開鑼，其餘場數分別是2月25、26及28日，3月1及2日，合共6場。內地社交平台隨後傳出Taylor Swift明年也可能會到杭州開騷。杭州文化廣電旅遊局藝術處處長黃江平向內媒澄清，杭州目前沒有對Taylor Swift演出的相應事宜，不過她到杭州舉行演唱會是美好的願望，也是杭州努力的方向。

相關字詞﹕樂壇天后Taylor Swift 樂壇天后Beyonce

上 / 下一篇新聞