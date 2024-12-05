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娛樂

紐約影評人協會獎 艾恩布迪稱帝

【明報專訊】踏入12月，美國各大影評人組織陸續派發成績表，紐約影評人協會（NYFCC）前日打頭陣；《黑天后》畢迪高比（Brady Corbet）執導《The Brutalist》今年9月在威尼斯影展捧走最佳導演殊榮，獲NYFCC選為最佳電影，片中扮演猶太裔建築師的《鋼琴戰曲》艾恩布迪（Adrien Brody）同時稱帝，該片成為今年的大贏家。《The Brutalist》講述逃過二戰納粹種族清洗的建築師，到美國尋夢卻碰壁，直至遇到一名神秘富商，生命從此改變。不過畢迪高比在NYFCC的最佳導演獎，敗給《尼克爾男孩》（Nickel Boys，暫譯）的雷米爾羅斯（RaMell Ross），後者在日前的葛咸獎已先拔頭籌贏得最佳導演。《尼》片改編自Colson Whitehead的普立兹得獎同名小說，以1960年代佛羅里達州的少年教導所為背景，講述兩名非裔少年受到不人道對待。影片以第一人稱視角拍攝，並透過兩名主角分為兩部分。日前在葛咸獎鎩羽而歸的《阿諾拉》，導演辛貝克（Sean Baker）贏得NYFCC最佳劇本獎。

最佳女主角落在《秘密與謊言》邁克李（Mike Leigh）執導的《Hard Truths》瑪麗安尚百迪斯（Marianne Jean-Baptiste ）身上，該片講述瑪麗安扮演抑鬱中年婦所面對的困境及跟親人之間的關係。《社交網絡》男星謝西艾辛堡（Jesse Eisenberg）演而優則導的《A Real Pain》，為基倫高堅（Kieran Culkin）帶來最佳男配角殊榮。今年曾在香港猶太電影節放映的《聖殿之間》（Between the Temples），講述一名領唱者陷入信仰危機的故事，片中扮演音樂老師的嘉露金恩（Carol Kane）捧走最佳女配角獎。《乘著光的幻想》及《家不成家—我生於巴勒斯坦》分別贏得最佳國際電影及最佳紀錄片，最佳動畫則落在《貓貓的奇幻漂流》身上。

相關字詞﹕艾恩布迪 紐約影評人協會NYFCC 紐約影評人協會

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