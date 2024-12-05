【娛樂場】《說英雄誰是英雄》 古裝羅嘉良演大反派亮相無綫

京城江湖，金風細雨樓與六分半堂兩派分庭抗禮，前者仁義當頭，後者以利為先。在各方招攬下，王小石、白愁飛與蘇夢枕結拜，加入金風細雨樓。3人合力為金風細雨樓開闢新局面，最終戰勝六分半堂。與此同時，籠罩江湖的黑暗勢力盯上王小石和白愁飛，在名利誘惑下，白愁飛走上歪路殺死蘇夢枕。王小石為情為義，也為江湖公道，最終與昔日兄弟展開對決。

男女主角陷三角戀

飾演男主角王小石的曾舜晞憑《倚天屠龍記》演張無忌爆紅，再擔正《說英雄誰是英雄》。歌手出身的劉宇寧憑《長歌行》皓都一角人氣急升，今次劇中突破演亦正亦邪的白愁飛，為權力欲望不惜叛親弒友，他表示遇上人生極大挑戰的角色，「不止是來拍戲，還是臨場考試，令我一度質疑自己為什麼有歌不好好唱，走去當演員」。曾舜晞與劉宇寧繼《終極筆記》後再合作，這對「男男CP」演生死之交，甚受觀眾歡迎。

女主角楊超越飾演的溫柔，與王小石、白愁飛均有感情線，五官精緻的她古裝扮相樣子甜美、仙氣十足。至於周旋於白愁飛和蘇夢枕之間的雷純，由憑《射鵰英雄傳》演穆念慈為人熟悉的孟子義飾演。近年甚少以古裝亮相無綫劇的視帝羅嘉良，劇中演一等一奸角蔡瑾，最終落得超慘收場，給香港觀眾帶來新鮮感。

新人組合rap唱主題曲

無綫找來旗下新人組合Plan V為劇集唱主題曲《英雄傳奇》及片尾曲，曲風突破大眾對古裝劇集主題曲的固有觀念，旋律跳脫，有大量英文歌詞，還有不少rap的部分。Plan V由《聲夢傳奇2》彭家賢、侯雋熙、陳昊廷、江廷慧和李茵彤組成，他們常穿招牌隊服在社交平台上載唱歌短片。

《說英雄誰是英雄》 翡翠台

12月4日起 逢周一至周五 晚9時30分