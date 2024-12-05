郭富城不介意伙老婆拍廣告

會否與太太方媛一齊代言？城城不介意與老婆夫妻檔拍廣告，最重要產品合適，牀上用品也可以，「最好𠻹，兩人合力做，齊心就事成，她拍東西好靚，好吸引。以前有人搵過我們一齊拍廣告，當時覺得不適合推掉。（會否父女檔拍廣告？）都要適合，其實有人搵過我們一家人拍廣告，我拒絕了」。是否要天價酬勞？他認為酬勞不是首要考慮，最重要看產品。

城城下周去美國巡唱，之後回港與女兒歡度聖誕，再往台灣為演唱會綵排，家人會同行，明年去完印尼雅加達開騷，便到內地拍戲。

盼兩女多說廣東話

是否已為女兒準備聖誕禮物？城城說一定會送禮物，但不想太縱兩女，最重要心意，不會買奢侈品，「不想女兒太易得到，要讓小朋友知道得到一樣東西要付出，想要喜歡的禮物先努力達成目標，大女讀小學二年班，功課很多，減少了課外活動，都想送禮物獎勵她」。城城現時最想女兒健康外，還盼她們多講廣東話，「我同大女講廣東話，佢唔睬我，有時細妹都會睬，她們多數講英文和普通話」。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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