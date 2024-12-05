馬國明再否認湯洛雯懷孕 李龍基提未婚妻感觸哽咽

李龍基與Cosplay造型的冼迪琦分別將泥公仔和名表、Cosplay服飾及配件存放。李龍基表示手上兩泥公仔是未婚妻王青霞（Chris）親手做給他的生日禮物，非常珍貴，說時一度感觸哽咽，馬國明輕拍他膊頭安慰。

馬自願將珍藏放迷你倉

馬國明否認珍藏遭太太湯洛雯「逼遷」，「我心甘情願，有太多收藏，除唐老鴨外，還有手表、日本男、女藝人的純影集，包括酒井法子、木村拓哉等，以及偶像張國榮的純影集和唱片。老婆對我很好，預留很多位置給我擺放，但女仔物品比男仔多，想騰出多些空間給老婆。（要預一間房給BB？）她未懷孕，大家不用猜測係咪未公布得住，老婆懷孕會向大家公布，我們對生育好隨緣，順其自然」。

李拒透露名表價值

李龍基談到王青霞哽咽眼紅紅，說一想起未婚妻坐監就不舒服，「她失去自由，在入面什麼都做不到，是好大痛苦。幸好她在獄中看了很多書，從中吸收和悟出做人道理，算是不幸中之大幸，現在狀况好好多，都要接受現實。明年7月7日出獄會有目標和盼望，互相捱埋這段日子，她感覺到我不離不棄，令她信心大好多」。李龍基收藏近30隻名表，價值連城，不願透露價值，「小時候，爸爸送表給我，我會拆開研究，貴表當然就不敢拆」。

記者：柯美