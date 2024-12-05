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娛樂

陳子聰明年兩手術 感激何超儀相伴 捲床哥「抽水」風波 周殷廷嘆躺着「中槍」

床哥抽水呂爵安風波後首現身 周殷廷嘆成夾心人 躺着中槍

【明報專訊】何超儀與老公陳子聰及其公司新人Iman（二蚊）、周殷廷昨晚到尖沙嘴出席時裝活動，大病初癒的陳子聰面色紅潤、精神飽滿，身形恢復壯健，目前積極物理治療鍛煉身體機能，應付明年兩個手術，感謝老婆何超儀一直以來的支持。周殷廷近日捲入其組合JFYT成員陳鈺麟（床哥）拉票將MIRROR成員呂爵安（Edan）與林明禎遊台灣夜市一事擺上枱「抽水」風波，他承認變夾心人躺着「中槍」被鬧，現在雙方已和解，希望不再有罵戰。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

大病初癒的陳子聰昨日精神飽滿偕老婆何超儀及其公司新人Iman（二蚊）一同受訪，透露體重比病前增了10公斤，「身形恢復壯健，加上物理治療鍛煉，強化身體機能」。在旁的超儀踢爆老公經常在牀上食朱古力，子聰辯解：「醫生批准的，已揀黑朱古力來食，做了很多手術，身體像做了重啟模式，加快新陳代謝，胃口變得很好。」

子聰稱會盡量控制一下嘴巴，因為還要做兩個手術，明年1月先到美國做小腸氣手術，之後還有大動脈手術，若控制得好，不用開刀，可做微創，減低風險，「現在保持心境平靜，超儀和二蚊一齊陪我食健康餐，很感激超儀一直支持，知她多年來為我緊張，希望她能放鬆一點」。

超儀公私兩忙 未能綵排英國騷

超儀笑言因食健康餐變瘦，公私兩忙的她除要籌備明年2月英國開騷，騷前要陪子聰做手術，初步預留10日，未知實際情况，所以只買單程機票，未有歸期，「騷前綵排凍過水，不太擔心，因同台表演者都是好朋友，會很好玩」。

超儀稱二蚊的事務同樣繁多，不比自己輕鬆，身兼老公主診醫生之一，要幫忙監察子聰的身體，也要為幕前發展而努力，同時學唱歌、演技、武術、廣東話和國語等，「二蚊正為電影《拾荒法師》補戲，明年擔任續集男主角，到時會跟我對打」。二蚊笑稱忙到沒空閒識對象。

YT不支持網絡欺凌 籲網民留手

周殷廷（YT）最近捲入其組合JFYT成員床哥為拉票「抽水」Edan和林明禎緋聞風波，表示雙方都是朋友，承認自己夾在中間，一眾當事人的粉絲也有私信他討論事件，有花時間回覆，「最大困擾是MIRROR及JFYT不同成員，不希望再看到罵戰，開心見到雙方以成熟方式和解，值得尊重。我都想呼籲『連登仔』和網上激進分子留手，因事情已完結，不要互相攻擊。我本人不支持任何人在網絡欺凌與攻擊別人的行為」。

有沒有「中槍」被鬧？YT承認有少少，「床哥也曾在網上向我講不好意思，最重要現在已和解」。至於有否受事件牽連而失票？他說：「不知道，不是我可以控制的範圍，沒有為獎項想太多，入到我最喜愛男歌手和組合5強已好奇幻，不會讓自己跌落競技的感覺，心態只想捉緊沿途風景，不想互打。」

不知MC公司跟商台不和

有傳商台因與華納關係惡化，華納歌手張天賦（MC）未能入圍我最喜愛男歌手5強，造就YT補上爭獎？他不知道傳言真偽，相信每個機構都公平做事，是非也不影響他與MC的友誼，「我們私下是朋友，知道他早前考獲電單車車牌，已私下約他一起遊車河」。YT被指是樂壇「友誼先生」，他笑說：「希望可以做到。」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕周殷廷（YT） Iman（二蚊） 陳子聰 何超儀

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