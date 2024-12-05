《黑色月光》結局留伏線 楊茜堯林夏薇搲拍續集

楊茜堯稱重複看了《黑色月光》很多次，對結局沒有不捨；林夏薇則感不捨，稱演奸角好玩。楊茜堯大讚林夏薇演奸角演得好，叫她以後都不要演好人，二人希望將來有機會可以一齊演奸角，一齊壞。

同憑《黑色月光》角色入圍爭視后，楊茜堯說：「不是爭！每個演員都好努力做好自己，我很久沒參與，只以敘舊和見朋友的心態去準備。」林夏薇稱和楊茜堯齊獲提名十分開心，最開心是觀眾很喜歡她的角色。是否接受雙視后？楊茜堯稱：「怕咩？如果公司肯咁畀，我們又怕咩攞！」二人表示會互相投票，又會投給胡定欣，楊茜堯亦會投角逐視帝的老公羅子溢一票。可會和老公穿性感情侶裝戰衣出席頒獎禮？她笑言：「問題是我冇呢方面嘅實力。」林夏薇稱對與陳展鵬合唱的劇集主題曲提名最佳電視歌曲，只當是錄音期間去世的愛犬「金豬」保佑，對奪獎沒有信心。

張文慈認演技生疏

同場的張文慈移居廣州多年，透露現階段主要工作是直播帶貨，強調仍有戲癮，從未放棄演戲，幾辛苦的角色都想做，很多人以為她沒有做幕前，未有再找她拍戲，唯有順其自然，「演出《黑色月光》可止戲癮，不過只拍了3日，未投入已收工，覺得今次做得有少少生疏，唔緊要，下次會做得再好啲」。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳