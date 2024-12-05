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娛樂

林青霞懊悔錯過見瓊瑤最後一面 《還珠格格》趙薇林心如范冰冰發文悼念

【明報專訊】台灣知名作家瓊瑤（本名陳喆）昨日在淡水家中輕生離世，終年86歲。瓊瑤在社交平台留下遺書，寫道：「不要哭，不要傷心，不要為我難過。我已經『翩然』的去了！」消息令人震驚及惋惜。瓊瑤一生著作無數，許多作品改編成經典電影及電視劇，捧紅很多影視紅星，包括林青霞、林心如、趙薇、范冰冰和古巨基等，他們得悉噩耗感痛心。林青霞數月前曾跟瓊瑤通電話，懊悔上月回台灣未有機會見一面。憑《還珠格格》走紅的趙薇相隔3年多再更新微博悼念，林心如對瓊瑤離世感震驚及傷心。

娛樂組

瓊瑤生前創作無數小說，大多改編成電影及電視劇，包括《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《彩雲飛》、《海鷗飛處》、《心有千千結》、《一簾幽夢》、《在水一方》、《我是一片雲》、《窗外》，《六個夢》系列、《梅花三弄》系列、《還珠格格》三部曲等。1971年和1975年由瓊瑤小說改編的電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲第9屆、第12屆台灣金馬獎優等劇情片。1998年《還珠格格》紅遍東亞地區，演員趙薇、林心如、范冰冰和蘇有朋等爆紅。林青霞憑首次主演電影《窗外》即走紅，瓊瑤捧紅她與秦漢、秦祥林、林鳳嬌「二秦二林」。

林讚瓊瑤是堅強女性

林青霞去年獲第60屆金馬終身成就獎，在台上致辭時感謝人生中重要的貴人瓊瑤，「她的第一部小說《窗外》，成就我第一部電影，1970年代最賣座的文藝愛情片都跟瓊瑤有關」。

林青霞對於瓊瑤離世痛心說：「永遠懷念堅強的女性！」她透露數個月前跟瓊瑤曾通電話，可惜上月回台北未有機會見一面，「今（昨）天實在很懊惱……懊惱極了……」林青霞提到瓊瑤生前贊成安樂死，「瓊瑤姐生前非常贊成安樂死，她是一位堅強的女性。最後，自己把自己安樂了」。

瓊瑤最後一次公開露面是去年8月的《2023年『當那一首歌響起』瓊瑤創作60週年演唱會》，當晚瓊瑤由古巨基拖着手入場，還跟古巨基兒子互動。古巨基當年演出瓊瑤的電視劇《情深深雨濛濛》、《還珠格格3之天上人間》，跟瓊瑤及其丈夫平鑫濤感情要好，每次到台灣都抽空探望。

古巨基感激瓊瑤提攜

古巨基昨日在內地錄影節目《聲生不息4》，據知太太陳英雪怕他知道瓊瑤死訊後會情緒崩潰，影響錄影心情，一度未敢把消息告知老公。古巨基昨晚在社交平台發文感激瓊瑤提攜，寫道：「你那些字字句句的著作，是為愛燃燒的烈火，也是陪伴萬人那溫柔的光。那每片飄落的雪花，是我的感激與難過，靜靜地落在那雪中玫瑰的身旁。好好的跟平先生翩然地飛翔星河，我永遠會記得你倆並肩而坐那溫暖的笑容。感激。想念。」

趙薇2018年演出《還珠格格》紅遍兩岸三地，2021年傳她因被列為「劣迹藝人」後遭封殺，演藝事業全面停頓，今年傳她將復出。相隔3年多, 她昨日首次更新微博帳戶，發文悼念瓊瑤，「滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。是非成敗轉頭空。青山依舊在，幾度夕陽紅」。

林心如事業有成全靠恩師

林心如收到瓊瑤死訊後非常傷心，透過經理人回覆台灣傳媒，「發生太突然了，還在整理情緒中，無法回應」。她之後哽咽表示心情久久無法平復，曾在瓊瑤的經理人公司效力逾10年，有今天成就全是瓊瑤一手造就，是人生第一位恩人。林心如曾透露《還珠格格》最初拿到的角色是西藏公主賽婭，後因演員檔期獲安排演紫薇，原本飾演紫薇的趙薇被調去演小燕子。林心如在微博悼念：「你就這麼翩然而去，留給我們無盡的思念，有幸成為你的紫薇如萍雪花，此生足已。」

蘇有朋有幸演繹筆下人物

《還珠格格》系列飾演「五阿哥」永琪，以及演出《情深深雨濛濛》的蘇有朋發文悼念瓊瑤，「你說過『自己像火花，熊熊燃燒着熱情，有朝一日，我也會變成雪花，靜靜落下』，現在你『翩然』歸去，留下了永恒的時代珍寶。很幸運成為過你筆下的人物，《還珠》和《情深深》的一切都將在我生命中刻下永恒的烙印，謝謝你！願阿姨一路瀟灑翩然！」

范冰冰：謝你曾點亮我

范冰冰在《還珠格格》演金瑣，走紅後希望主力內地發展而跟瓊瑤解約，曾被瓊瑤狠批「忘恩負義」，還說她「永遠是小丫鬟」。范冰冰昨日發文悼念瓊瑤︰「熱烈地燃燒過，翩然地飛去，謝謝你曾點亮我，願你在天堂喜樂常在。」黃曉明當年參演《還珠格格3》，感謝瓊瑤一直鼓勵及引導，告訴他要活得瀟瀟灑灑，對瓊瑤離世感心痛。

■防止自殺求助熱線

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

人生熱線：8100 8012

相關字詞﹕蘇有朋 黃曉明 范冰冰 趙薇 林心如 林青霞 瓊瑤（本名陳喆）

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