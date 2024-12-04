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娛樂

【開箱】《我推的孩子》 日劇跟足動漫原著 加插男女主角內心戲

【明報專訊】《我推的孩子》漫畫2020年開始連載，剛於上月中完結，去年4月推出電視動畫，二人組合YOASOBI唱的主題曲《Idol》熱爆全球，YouTube點播近5.5億次，成為日本首支登上美國Billboard冠軍的歌曲，把《我推的孩子》熱潮推至高峰。今年初宣布開拍真人演出日劇及電影，前者11月28日在影視串流平台Prime Video上架，電影版則於本月20日在日本開畫。

龍鳳胎尋生父繼承母遺志

《我推的孩子》講述人氣偶像星野愛在鄉下醫院秘密產子，剛巧其粉絲雨宮吾郎擔任主診醫生，狂迷跟蹤而至，吾郎先遭殺害，並與另一女粉絲死後帶着前生記憶，轉世成為星野愛的龍鳳胎阿奎亞和露比。星野愛其後亦遭狂迷刺殺；子女長大後，繼承亡母遺志，加入演藝界，並尋找生父及殺母仇人。乃木坂46前成員兼日版《那些年，我們一起追的女孩》齋藤飛鳥飾演人氣偶像星野愛，未婚誕下的一對龍鳳胎阿奎亞及露比，分別由《VIVANT》櫻井海音及《最好的老師》齊藤渚扮演；《勿說是推理》原菜乃華演童星出身的有馬佳奈，女演員黑川茜及網紅MEM CYO，則分別由《Super Rich》茅島水樹及《一兆遊戲》Ano演出。

齋藤飛鳥演星野愛合適

日劇《我推的孩子》共8集，目前已播出6集，最後兩集明日（5日）上架。內容大致跟足原著，卻比電視動畫進展得快，僅一集講完星野愛（齋藤飛鳥飾）遇害；第2集阿奎亞（櫻井海音飾）和露比（齊藤渚飾）已升讀高中，並加入演藝界，而且集中講述這對龍鳳胎的故事。阿奎亞為了找出生父而入行，露比則渴望完成母親遺願，立志做偶像，登上東京巨蛋。不過新劇刪除了不少原著的經典場面，譬如帶着前生記憶轉世的龍鳳胎，嬰兒時期觀看星野愛所屬組合「B小町」演出時，跟足應援動作；也刪走了阿奎亞與有馬佳奈（原菜乃華飾）演對手戲的情節。

此外，日劇版修改部分情節，如原著講人氣漫畫《東京Blade》改編成舞台劇，劇中變成富士電視台「月9」劇，還加插了收視下滑，要修改劇本而日夜趕拍的情節，幸此部分保留原著中因劇本遭「亂改」而出現紛爭。《我推的孩子》尊重原著之餘，也有戲味，畫面質素高，美術設計及後期製作皆見心思，相信原著粉絲會收貨。

由於跟足原著，演員表現成為此劇最大看點。齋藤飛鳥扮演「萬人迷」星野愛絕對是不二之選，偶像組合出身的她，首集穿上色彩繽紛服裝在舞台上又唱又跳，甚有說服力。星野愛孤兒出身，不懂得愛人，終日對着粉絲說「我愛你」，自覺全是謊言，渴望某日能真心說出，臨終前對着龍鳳胎說「我愛你」一幕，齋藤飛鳥演繹到位，場面感人。演阿奎亞的櫻井海音戲分最重，即將上映的電影版，篇幅更以他為主。據悉電影版故事圍繞阿奎亞逐步貼近母親離世的真相，找出生父。櫻井海音出道5年，表現比想像中好，演技未算太幼嫩，外形亦討好。

原菜乃華表現突出

劇中最搶眼是扮演有馬佳奈的原菜乃華，造型不僅似十足漫畫原著，內心戲也演得不錯。劇中講述有馬佳奈是天才童星，隨着年紀漸長變得「過氣」，工作量大減；她加入組合「B小町」博翻身，還暗戀阿奎亞。其中一幕講述有馬佳奈帶領隊友首次登台表演，不想隊友感受到自己被觀眾抛棄的痛苦，因而緊張到震，並說：「我自己衰幾多次都無所謂，但不想連累她們」。此外，劇中幾名主角的造型與原著甚相似，如露比及MEM CYO，唯獨不似樣的是扮演黑川茜的茅島水樹，原著是臉尖尖的可愛少女，劇中變成方臉，也較成熟。

《我推的孩子》漫畫已結局，電視動畫第2季亦已播出，香港觀眾可在黃Viu及Netflix收看；日前宣布將推出第3季，但未公布播出日期。日劇版會否延續下去，則視乎收視及電影版票房。

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