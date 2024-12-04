明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《阿諾拉》葛咸獎倒灶4提名全敗 《非常男人》奪最佳電影 添密菲辛蒂雅安祖蓮娜獲頒致敬獎

【明報專訊】表揚3500萬美元以下獨立製作的葛咸獎前日舉行頒獎禮，也標誌荷李活的頒獎禮季節正式展開；今年5月在康城影展贏得最高榮譽金棕櫚獎的《阿諾拉》，賽前獲4項提名領跑，結果大熱倒灶空手而回，由「寒冬戰士」沙巴遜史丹（Sebastian Stan）主演的《非常男人》（A Different Man，暫譯）捧走最佳電影；《魯斯汀：民運推手》高文杜明高（Colman Domingo）亦憑《監獄之歌》（Sing Sing，暫譯），擊敗《Babygirl》妮歌潔曼（Nicole Kidman）等衆多對手，榮膺最佳主角。

葛咸獎表揚小本獨立製作，但不少贏得最佳電影的作品最後均順利在奧斯卡再下一城，像《焦點追擊》、《月亮喜歡藍》及《奇異女俠玩救宇宙》都是例子。前晚頒獎禮亦星光熠熠，除了獲大會頒發表揚獎的《挑戰者》辛蒂雅（Zendaya）、《Maria》安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）及《A Complete Unknown》添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）現身之外，有份角逐最佳主角的妮歌潔曼、《The Last Showgirl》彭美拉安德遜（Pamela Anderson）、《完美物質》狄美摩亞（Demi Moore）、《阿諾拉》美琪麥迪遜（Mikey Madison）悉數到場。現時葛咸最佳主角獎無分性別，合共10人入圍，結果由《監獄之歌》中扮演囚犯的高文杜明高脫穎而出。該片講述一名冤獄囚犯，因獄中的劇團表演，找到了人生意義。《阿諾拉》不但美琪麥迪遜在最佳主角獎飲恨，辛貝克（Sean Baker）亦在最佳導演獎跟《狗陣》管虎等齊敗給《Nickel Boys》雷米爾羅斯（RaMell Ross），最佳電影獎亦成為《非常男人》的手下敗仗，《Nickel Boys》班頓韋遜（Brandon Wilson）兼奪突破演出獎。

《非常男人》故事類近《完美物質》，同樣反思外貌與自我價值的問題，故事講述沙巴遜史丹扮演的男主角Edward臉上長有神經纖維瘤，因此感到自卑，鍾情鄰居Ingrid亦不敢表白。夢想當演員的他，接受實驗手術後變英俊，並改名為Guy，Ingrid此時編導有關Edward的舞台劇，真正長有神經纖維瘤的Oswald，與Edward競爭角色，令後者懷疑自己當日是否應該整容。

另外，在影視串流平台Netflix上架的《他的三個女兒》捧走最佳劇本；講述3名不同年紀及性格印度女性在醫院工作的《乘著光的幻想》，奪得最佳國際電影；《家不成家—我生於巴勒斯坦》則贏得最佳紀錄片獎。

相關字詞﹕辛蒂雅 添密菲沙洛米 安祖蓮娜祖莉 妮歌潔曼 沙巴遜史丹 葛咸獎 阿諾拉

上 / 下一篇新聞