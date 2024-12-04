【娛樂場】《老槍》 退役射擊運動員為愛發彈

退役運動員落泊新聞啟發靈感

導演高朋自小對槍感興趣，一直有關注射擊運動員；射擊運動和大部分競技體育不同，這項比賽安靜而孤獨，看不到華麗的招式和激烈的對抗，運動員總是孤獨在戰鬥。關於退役運動員落泊度日的新聞，激起高朋對這特殊人群的好奇和關注，他採訪很多不同運動員，包括奧運冠軍，以及相對落寞的運動員，發現這個群體普遍性格內向，與射擊運動自身特點緊密相關。

高朋稱射擊是一項單人訓練，長期與槍為伴，孤獨、深沉，這正是電影中顧學兵的角色人設，聽力障礙的設定增添人物與外部世界的隔閡感。他用沉穩的鏡頭語言和敘事節奏，呈現出人物的內心世界和情感掙扎。

《老槍》的槍戰情景，非觀眾普遍在大銀幕看到的槍林彈雨，高朋認為第一考慮是真實感，不要慣常設計的那些套路，全以像真為第一原則考量，參考若干個真實案件發生的背景，呈現現實環境中主角受壓，遇到劫廠歹徒和拯救愛人的兒子時，反擊廝殺放手一搏，讓觀眾感受同樣的震撼和衝擊。

秦海璐將自身經歷融入角色

在一部男性為主的犯罪片中，身為唯一女性角色，秦海璐表示：「不留戀過往的那個秦海璐，也不去規劃未來秦海璐會怎樣，是我每次投入不同角色的要訣。」

秦海璐這次飾演單親媽媽金雨佳，面對艱辛日子，依然保持對生活的堅持和對差點誤入岐途兒子的關愛，塑造角色時將自己的經歷融入金雨佳，展現角色在艱難環境下奮力生存，「與男主角之間的微妙感情，也恰到好處，希望表達出那個年代女性真實面貌與情感，為觀衆提供另一種女性視角」。

展現如何在困境中掙扎

導演高朋解說《老槍》裏的「槍」含義，「它其實是顧學兵的過去，他回不去的過去，又沒法往下走，夾在過去和未來的夾縫裏。觀眾看電影時，解讀出各種各樣的東西，有的人覺得是尊嚴、榮譽、執念。後來我總結發現一個挺有意思的事，就是觀眾每個人自己心裏面覺得很重要，放不下的那個東西，看電影時都把它投射在這把槍上，這是我覺得很有意思的地方」。

在時代的洪流中堅持，在困境中掙扎，也是導演埋在片中的信息：「困境是無法徹底解決的，但是顧學兵的那一槍，讓大家看到了一種力量，這種具有穿透力的力量，讓人嚮往，也是影片的魅力之處。」