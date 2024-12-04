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娛樂

結婚一年宣布懷孕 何依婷難忘拍劇偷偷嘔

【明報專訊】何依婷去年12月與林姓圈外男友在峇里島舉行婚禮，結婚一年造人成功，昨日懷孕5個月的她穿5吋高跟鞋到大埔出席聖誕活動，未有避忌拿鉸剪剪彩帶，表示問過醫生意見，安全情况下可穿高跟鞋。談到孕婦忌接觸利器，何依婷說：「係嘅咩？我又冇喎！平時在家都會剪包裹、切水果。」她稱選擇此時公布有喜，因想做多些檢查待胎兒穩定一點才講，懷孕不是計劃之中，「沒有特別想結婚一年就生小朋友，覺得這是天賜的禮物，好珍惜和感恩」。

何依婷暫不透露胎兒性別，稍後會舉行派對公布，笑言原打算派對前保持秘密只得自己知，老公拒絕稱不公平，所以對方都知，又表示對照顧BB完全沒有概念，已準備與老公報名上育兒班，計劃擇日開刀生。她透露常孕吐，懷孕初期完全沒有胃口，「個胃同個肚都脹，經常反胃，但要拍劇集《金式森林》，不可以在人前嘔，偷偷地嘔。其實返工反而唔辛苦，可以分散注意力，拍完劇坐響屋企，唔知做咩仲辛苦」。

無合適表演 缺席台慶

何依婷稱不會停工待產，會做些強度比以前低的工作，老公雖然很緊張，但給她很高自由度，「譬如懷孕之後要拍劇，亦去過內地工作，還去了兩次旅行，他覺得最緊要我開心，BB先會健康，不會給我太多限制」。她早前與老公外遊度假，強調不是因去旅行缺席無綫台慶，旅行是台慶之後，「因為大住個肚，沒有一個項目適合我表演，大家好開心出一分力跳舞，我又未必做到，唔緊要，下年吧！」

記者：林祖傑

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