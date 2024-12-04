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娛樂

劉青雲稱撼許冠文爭影帝言之尚早 呂爵安驚喜謝票 曾猶豫是否參演《爸爸》

劉青雲《爸爸》演技獲讚 有望跟許冠文爭影帝：言之尚早

【明報專訊】劉青雲、谷祖琳與導演翁子光等前晚出席《爸爸》首映禮，優先場大獲好評，劉青雲和谷祖琳表示對新片期望甚高，不過沒有票房壓力。劉青雲被睇好憑《爸爸》入圍金像獎與《破．地獄》許冠文爭影帝，他認為言之尚早，覺得好多時大家說他做得好有宣傳成分，不過若能跟自己欣賞及尊重的前輩許冠文一起提名，是件很值得紀念的事。首映禮後的謝票，演「成年厚明」的呂爵安（Edan）跟「少年厚明」蘇文濤一起現身，觀眾驚歎兩人非常相似，Edan表示曾擔心參演會影響部戲。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

《爸爸》導演翁子光伙演員劉青雲、谷祖琳和蘇文濤等前晚出席首映禮，劉青雲與谷祖琳對新片期望甚高，前者表示相信觀眾入場看完，絕不會覺得失望，「這套不是喜劇及煽情戲，但如果大家看完覺得很不開心，應該看多兩次，睇到自己不再不開心。如果看完第一次沒有不開心，應該睇多兩次，因為看第一次時未必看到有什麼不開心，看完不開心的戲，才能早些尋找到什麼是開心，戲院的存在就是為了這樣」。

谷祖琳禁兩女捧場

青雲透露太太郭藹明已捧場，對方表示好睇，還感動落淚。可有遞紙巾給太太？他說：「沒有，呢啲應該自己準備好㗎啦！」青雲戲中背部全裸上陣拍大尺度親密牀戲，郭藹明有沒有讚他身形靚？青雲笑道：「冇喎，你估佢唔知我身形係點咩？要靠睇戲先知？我冇特別為身形做啲咩，這是本身的天資，平凡的人就應該有平凡人身形，不用操得好勁。」

谷祖琳表示不會讓兩女看《爸爸》，「她們年紀太細了，大個啲先，老公就可以睇多幾次」。青雲稱沒有票房壓力，「純粹覺得我們拍了一套幾好睇的電影，這已經好好，正所謂各有前因莫羨人，其他電影收得，對整個行業都是一件好事」。

青雲不認同港產片沒落

青雲在《爸爸》的演技備受讚賞，被看好入圍金像獎與《破．地獄》許冠文爭影帝，他說：「我覺得言之尚早，戲都未上，真的不知會怎樣，十畫都未有一撇，好多時大家話我做得好好，覺得某部分是為了宣傳，或有些朋友看完想善意支持港產片，許冠文是一位我非常之欣賞及尊重的前輩，這是真的，若咁僥倖可以一齊提名，都是很值得紀念的一件事。」

青雲承認還未看《破．地獄》，認為該片票房破億是好事，「講真，真的需要有一些這樣的衝擊給大家，讓大家知道香港其實都有好戲，有很多很有誠意的電影，不是大家講的已死，我覺得唔會係，甚至拍《爸爸》時，整隊幕後都好後生，有些還是父母做這行，然後跟着做，他們都很有衝勁、力量、睇法及禮貌，所以我不覺得港產片真的沒落」。

Edan前晚沒有亮相首映禮，謝票時才現身，感謝導演翁子光給機會參演《爸爸》並與劉青雲合作。他承認接拍前有猶豫，非因戲分多少，而是覺得好難做，怕演得不好，「好驚影響到部戲，老實講，大家睇咗百幾分鐘，突然間見到Edan喎！好擔心會有咁嘅問題，同埋驚自己handle得唔好」。他感恩自己把握了機會，過程中獲益良多。

Edan撞樣蘇文濤獲機會

前晚Edan跟蘇文濤一起現身，兩人站在一起時，戲中演媽媽的谷祖琳跟觀眾也指兩人好相似，Edan笑說：「好在我似佢先有演出機會，多謝Dylan（蘇文濤）畀呢個機會我。」翁子光稱最大分別是成年的「厚明」高了很多，蘇文濤也感謝Edan演厚明這個角色，笑說：「實現咗我一個夢想，高多10cm。」Edan說：「放心，你仲有得高！」

翁靜晶稱簡爸爸已重新生活

《爸爸》故事改編自2010年荃灣享和街弒母殺妹案，翁子光曾在訪問中透露10年前透過翁靜晶與梁耀忠介紹，認識案中簡爸爸。翁靜晶日前在網上節目《危險人物2.0》提及《爸爸》，稱當年有份負責處理，「我只可以講電影劇情跟真實有好大落差，導演亦講因為要加入戲劇元素，所以並非完全反映事實」。為免影響電影，她稱留待《爸爸》上映完才講感想，並希望外界給簡爸爸空間，「佢已經重新生活，搬到一個冇乜人認得他的地方，唔想好似以前咁樣，每個人見到佢就問『你無事吖嘛？』『還好嗎？』『有咩可以幫你？』他知道大家關心，但這樣他會走不出來重新生活」。

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